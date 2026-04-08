عمله ماموریت آرتمیس ۲ سازمان فضایی امریکا "ناسا" قرار است روز چهارشنبه ۸ اپریل در مسیر بازگشت خود به سوی زمین ، چندین آزمایش را انجام بدهد.
ناسا میگوید فضانوردان لباسهای ویژهای را آزمایش خواهند کرد که برای کمک به حفظ سطح فشار و جریان خون هنگام بازگشت و در معرض قرار گرفتن تاثیرات قوه جاذبه زمین طراحی شده است.
آزمایش دیگری که روز چهارشنبه انجام میشود، شامل هدایت فضاپیمای اوریون با دست خواهد بود تا تواناییهای آن بیشتر ارزیابی شود.
این نخستین ماموریت اوریون با حضور عمله در آن میباشد و ناسا میخواهد اطمینان حاصل کند که این فضاپیما برای ماموریت های بعدی، از جمله ماموریت برنامهریزیشده سال ۲۰۲۸ برای فرود فضانوردان بر سطح ماه، آماده است.
عمله آرتمیس ۲ اوایل این هفته با پرواز به دور ماه، نخستین کسانی بودند که در بیش از ۵۰ سال گذشته وارد مدار مهتاب شدند.
قرار است آرتمیس اواخر روز جمعه به زمین بازگردد.
