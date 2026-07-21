بحران شرق میانه بر نشست وزیران خارجه آسین در فلیپین سایه افگند

بحران جاری در شرق میانه روز سه‌شنبه بر نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب‌شرق آسیا یا آسین در مانیل، پایتخت فیلیپین، سایه افگند.

وزیران خارجه این کشورها نسبت به ازسرگیری درگیری‌ها ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند تلاش‌های دپلماتیک برای کاهش تنش‌ها را با دشواری بیشتری روبرو سازد.

وزیران خارجه ۱۱ کشور عضو آسین و شماری از شرکای این سازمان، این هفته در مانیل گردهم آمده‌اند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که ازسرگیری درگیری آشکار میان ایالات متحده و ایران نگرانی‌ها را در مورد امنیت انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز، افزایش تورم و تاثیر آن بر رشد اقتصاد جهانی افزایش داده است.

نگرانی‌ها پس از آن بیشتر شد که حوثی‌های یمن، همسو با ایران، از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند. این اقدام می‌تواند جبهه تازه‌ای در منازعه ایجاد کند و تهدیدی برای عرضه جهانی انرژی و تجارت بین‌المللی فراتر از منطقه خلیج فارس باشد.

وزیران خارجه آسین در اعلامیه‌ای که پس از نشست غیرعلنی آنان منتشر شد، گفتند: «ما عمیقاً نگران هستیم که این تحولات تلاش‌های میانجیگران را به شدت تضعیف کرده و چشم‌انداز دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز از طریق گفتگو و دیپلماسی را کاهش می‌دهد.»

کشورهای جنوب‌شرق آسیا که مجموع تولید ناخالص داخلی آنها حدود ۳.۸ تریلیون دالر است، از واردکنندگان عمده نفت به شمار می‌روند و در برابر هرگونه اختلال در عرضه انرژی آسیب‌پذیر استند.

به همین دلیل، اعضای آسین در تلاش‌اند تا سازوکار مشترک تقسیم ذخایر نفتی میان کشورهای عضو را هرچه زودتر عملی کنند تا از پیامدهای احتمالی کمبود نفت بکاهند.

در کنار بحران شرق میانه، آسین با چالش‌های دیگری نیز در منطقه روبرو است. وزیران خارجه این اتحادیه قرار است روز سه‌شنبه درباره بحران میانمار نیز گفتگو کنند؛ کشوری که پنج سال پس از کودتای نظامی، همچنان درگیر جنگ داخلی است. بر اساس برآوردها، این جنگ تاکنون جان حدود ۱۰۰ هزار نفر را گرفته و ابتکار صلح آسین نیز پیشرفت چشمگیری نداشته است.

انتظار می‌رود وزیران خارجه همچنین درباره تنش‌ها در بحیره جنوبی چین گفتگو کنند. آسین و چین نزدیک به ده سال است که برای نهایی کردن «قانون رفتاری» با هدف جلوگیری از تشدید اختلاف‌ها در این آبراه راهبردی مذاکره می‌کنند، اما هنوز به توافق نرسیده‌اند.