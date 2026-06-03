در پی وقوع آتشسوزی در یک هوتل در جنوب دهلی، پایتخت هند، دستکم ۲۱ نفر، از جمله ۱۸ شهروند خارجی جان باختند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پولیس هند گفته است که این آتشسوزی روز چهارشنبه (۳ جون) در هوتلی در منطقه 'مالویا نگر' در جنوب دهلی رخ داد. به گفتهٔ پولیس دهها نفر از محل حادثه نجات داده شدند.
شبکه سیانان نیوز۱۸ گزارش داد که در میان جانباختگان شهروندان بنگلهدیش، نایجریا، موزمبیق و لیبریا شاملاند. با این حال، رویترز گفته است که تاکنون نتوانسته ملیت قربانیان را بهطور مستقل تایید کند.
برخی رسانههای محلی هند گزارش دادهاند که تعداد زیادی از قربانیان، شهروندان خارجی، بهویژه از کشورهای جنوب آسیا بودند که برای درمان یا همراهی با بستگان بیمار خود به دهلی سفر کرده بودند.
به گفته این رسانهها، ساختمانی که دچار آتشسوزی شد، ظاهراً به عنوان مهمانسرا برای بیماران و همراهان آنان استفاده میشد.
شاهدان عینی گفتند که شماری از افراد برای فرار از شعلههای آتش، از طبقات بالایی ساختمان هوتل به بیرون پریدند. باشندگان محل نیز برای کمک به آنان، از یک دکان دوشکفروشی در نزدیکی محل، دوشکها را روی جاده پهن کردند.
شیرخان، یکی از شاهدان رویداد، گفت: "مردم دوشکها را پهن کردند و یک زن از طبقه سوم همراه با یک کودک خردسال روی آن پرید."
تصاویر تلویزیونی نشان میدهد که دو نفر در حالی از یکی از طبقات بالایی ساختمان به بیرون میپرند که شعلههای آتش و دود غلیظ ساختمان را فرا گرفته بود.
باشندگان محل که در عملیات ابتدایی نجات سهم داشتند، گفتند که آتش از طبقه تحتانی و طبقه اول ساختمان چهار طبقهای آغاز شد و مهمانان هوتل در طبقات بالایی گیر ماندند.
پولیس هند در بیانیهای اعلام کرد که آتشسوزی اندکی پیش از ساعت ۹ صبح به وقت محل آغاز شد و هشت موتر اطفائیه برای مهار آتش به محل اعزام شدند.
به گفته یک شاهد رویترز، آتش حوالی ظهر مهار شد.
پولیس هند گفت: "در نتیجه تلاشهای هماهنگ پولیس، پرسونل اطفائیه و دیگر تیمهای امدادی، بیش از ۴۰ نفر نجات داده شده و برای درمان به شفاخانههای نزدیک منتقل شدند."
در این بیانیه آمده است: "با تاثر و اندوه عمیق اعلام میشود که در این حادثه، ۲۱ نفر جان باختهاند."
یک سخنگوی انستیتوت علوم طبی هند به رویترز گفت که این شفاخانه ۱۳ زخمی را پذیرفته که وضعیت دو نفر از آنان وخیم است.
جیتندرا کومار، مقام اداره محلی، به خبرنگاران گفت که ظاهراً یک رستورانت در طبقه تحتانی ساختمان فعالیت داشته و احتمال زیاد آتشسوزی با آن رستورانت مرتبط بوده است.
نرندرا مودی، صدراعظم هند، در پیامی در شبکه ایکس، با خانوادههای قربانیان ابراز همدردی کرد و گفت که مقامها همه کمکهای ممکن را به آسیبدیدگان ارایه میکنند.
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