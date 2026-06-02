تشدید حملات میزایل و درون روسیه برکییف و شهرهای دیگر اوکراین

قوای هوایی اوکراین روز سه شنبه گفت که روسیه در طول شب گذشته ۶۵۶ درون و ۷۳ میزایل را بر کییف شلیک کرده که در اثر آن حداقل ۱۸ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده‌اند. قوای هوایی در بیانیه ای گفته است که ۴۰ میزایل و ۶۰۲ درون روسی را سرنگون کرده است.

سخنگوی نیروی هوایی گفت که در این حمله از هشت میزایل هایپرسونیک زیرکان نیز استفاده شده است. به گفته مسکو، زیرکان۱۰۰۰ کیلومتر برد دارد و با سرعت نه برابر سرعت صوت حرکت می‌کند.

اولهه مدرا باشنده کییف"دود همه جا را گرفته بود. ما سعی کردیم دختر خود را بپوشانیم، اما یک سنگ یا آوار از ساختمان به او برخورد کرد و جاکتش را پاره کرد. او می‌گوید کمرش درد می‌کند. همه جا را دود پوشانده بود. ما نمی‌توانستیم بفهمیم چه اتفاق افتاده است مثل قیامت بود."

وزارت دفاع روسیه گفته است که در حملات شب سه شنبه بر کییف تاسیسات ساخت طیارات بی سرنشین را هدف قرار داده است.

این وزارت همچنان گفته است که سه مرکز جلب وجذب نیروهای اوکراینی را در کییف نیز مورد حمله قرار داده است.

از سوی هم ، کریملین روز سه ‌شنبه اعلام کرد که جنگ در اوکراین به دلیل آنچه "اعمال تروریستی" اردوی کییف علیه غیرنظامیان خواند، وارد شکل جدیدی شده است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کریملین، این اظهارات را در پاسخ به خبرنگاران در مورد حملات گسترده شبانه روسیه به اهداف اوکراینی که منجر به کشته شدن حداقل ۱۸ نفر و زخمی شدن ۱۰۰ نفر شد، بیان کرد.

مسکو اعلام کرده است که حملات خود به اوکراین را در تلافی حمله درون اوکراینی به یک لیلیه دانشجویان در لوهانسک تحت کنترول روسیه در شرق اوکراین در ماه گذشته که منجر به کشته شدن ۲۱ نفر شد، تشدید می‌کند.

اوکراین هدف قرار دادن لیلیه را تکذیب کرده و گفته است که یک مرکز فرماندهی درون را در این منطقه هدف قرار داده است.



