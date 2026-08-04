نماینده 'هیات صلح' با نتانیاهو درباره اجرای توافق خلع سلاح غزه دیدار کرد

نماینده ارشد "هیات صلح" برای غزه روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسراییل، در بیت المقدس دیدار کرد و درباره اجرای توافق تازه خلع سلاح حماس و روند انتقال اداره غزه به یک حکومت غیرنظامی گفتگو کرد.
هیات صلح در اعلامیهای این دیدار را "سازنده و مفصل" توصیف کرد و گفت نیکولای ملادینوف، نماینده این نهاد، با بنیامین نتانیاهو و اعضای تیم او درباره چگونگی اجرای توافقی که اخیراً با حماس به دست آمده است، تبادل نظر کرده است.
ملادینوف همچنین از دولت اسراییل خواست حملات هوایی به غزه را متوقف کند و گفت کاهش عملیات نظامی میتواند به پیشبرد اجرای توافق و ایجاد فضای مناسب برای بازسازی و ثبات در این منطقه کمک کند.
این دیدار در حالی انجام شد که اختلافها بر سر نحوه اجرای توافق همچنان ادامه دارد. اسراییل تاکید کرده است که تا زمان خلع سلاح کامل حماس و از بین رفتن تواناییهای نظامی این گروه، نیروهایش از غزه خارج نخواهند شد. مقامهای اسراییلی همچنین نگرانیهای امنیتی خود را درباره این توافق با ایالات متحده در میان گذاشتهاند.
در مقابل، حماس اعلام کرده است که به توافق متعهد است، اما اجرای کامل آن را به توقف حملات اسراییل، خروج تدریجی نیروهای اسراییلی و فراهم شدن شرایط برای تشکیل کشور مستقل فلسطین مرتبط میداند.
همزمان، درگیریها در غزه ادامه دارد و مقامهای صحی این منطقه از کشته شدن شماری از فلسطینیان در حملات اخیر اسراییل خبر دادهاند. میانجیگران منطقهای از جمله مصر، قطر و ترکیه نیز خواستار پایبندی همه طرفها به توافق و کاهش تنشها شدهاند.
به گفته تحلیلگران، دیدار روز دوشنبه نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک برای انتقال روند صلح از مرحله توافق سیاسی به مرحله اجرای عملی آن است، اما موفقیت این روند همچنان به حل اختلافها بر سر خلع سلاح حماس، خروج نیروهای اسراییلی و برقراری آتشبس پایدار بستگی دارد.
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