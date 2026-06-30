قوماندان سنتکام برای پیشبرد توافق صلح واشنگتن با رهبران اسراییل و لبنان دیدار کرد

برد کوپر، قوماندان فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) برای پیشبرد توافق تاریخی لبنان و اسراییل که اخیرا با میانجی‌گری امریکا در واشنگتن امضا شد، با رهبران ارشد نظامی و غیرنظامی اسراییل و لبنان دیدار کرد.

سنتکام روز دوشنبه گفت که کوپر و هیات همراهش با جوزف عون، رییس جمهور و جنرال رودولف هیکل، قوماندان عمومی قوای مسلح لبنان دیدار کرده و درمورد مسیر پیش‌رو برای اجرای توافق‌نامهٔ اسراییل – لبنان گفتگو کردند.

در این سفر کوپر با رهبران نظامی و غیرنظامی اسراییل و همچنین نیروهای مستقر امریکایی در منطقه دیدار کرده و از شماری از نظامیان تقدیر به عمل آورد. در حال حاضر، بیش از ۵۰ هزار نظامی امریکایی در سراسر منطقه مستقر اند.

کوپر در حالی برای گفتگو در مورد پیشبرد توافق اسراییل و لبنان به منظقه سفر کرده که اسراییل کاتز، وزیر دفاع اسراییل بار دیگر تاکید کرد که کشورش هیچ گونه جاه‌طلبی ارضی در لبنان ندارد، اما نیروهای دفاعی اسراییل تا زمانی که گروه حزب‌الله خلع سلاح نشود، حتی "یک میلی‌متر "هم عقب نشینی نخواهند کرد.

در همین حال، اسراییل بار دیگر شب گذشته مواضع حزب‌الله را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داد. به گفته اسراییل، این حملات در پاسخ به حملات این گروه به نیروهای اسراییلی در آن منطقه انجام شده است.

اسراییل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده روز جمعهٔ گذشته یک "توافق مقدماتی" را امضا کردند که هدف آن پایان دادن به چندین دهه‌ درگیری میان اسراییل و لبنان است.

این توافق بر تقویت حاکمیت دولت لبنان، خلع سلاح کامل حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح غیردولتی و فراهم کردن زمینه دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت میان دو کشور تاکید دارد و هدف آن پایان دادن به تنش‌های نظامی، تثبیت امنیت منطقه و ایجاد شرایط لازم برای برقراری روابطی پایدار و مبتنی بر احترام متقابل است.

بر اساس این "توافق مقدماتی" ، دو طرف بر حق متقابل یکدیگر برای زندگی در صلح و امنیت تاکید کرده و اعلام کردند که قصد دارند به طور قطعی به درگیری میان دو کشور پایان دهند، عوامل ریشه‌ای آن را برطرف کرده و وضعیت جنگی میان خود را خاتمه دهند. بر اساس توافق، مذاکرات مستقیم دوجانبه با میانجی‌گری و حمایت ایالات متحده ادامه خواهد یافت.

یکی از مهم‌ترین مفاد این "توافق مقدماتی" به روند مرحله‌ای استقرار کامل حاکمیت دولت لبنان در سراسر این کشور اختصاص دارد. بر اساس این بند، اردوی لبنان به تدریج مسوولیت کامل امنیت مناطق مختلف را بر عهده خواهد گرفت.

همزمان، پس از خلع سلاح تاییدشده حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح غیردولتی و برچیده شدن زیرساخت‌های آنها، نیروهای اردوی اسراییل به صورت تدریجی از خاک لبنان خارج خواهند شد.