بریتانیا و پولند پیمان مشارکت دفاعی و امنیتی امضا کردند

بریتانیا و پولند روز چهارشنبه ۲۷ می پیمان مشارکت دفاعی و امنیتی را امضا کردند که بر اساس آن، در زمینهٔ دفاع و امنیت همکاری نزدیک‌تری خواهند داشت. این پیمان بخشی از تلاش‌های کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا برای تقویت روابط با سایر کشورهای اروپایی خوانده شده است.

حکومت بریتانیا در بیانیه‌ای گفت که امضای این پیمان توسط استارمر و دونالد تسک، صدراعظم پولند در لندن امنیت مرزی را بهبود بخشیده، با جرایم سازمان یافته مبارزه کرده و همکاری‌های دفاعی با اتحادیهٔ اروپا را تعمیق خواهد بخشید.

پیش از این، بریتانیا توافق‌های مشابه را با فرانسه و آلمان امضا کرده بود. این اقدامات بریتانیا تلاشی برای جبران خسارات ناشی از برگزیت یاخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ و پاسخ به درخواست دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده مبنی بر مسوولیت پذیری بیشتر کشورهای اروپایی در قبال دفاع از این قاره، محسوب می‌شود.

تسک قبل از عزیمت به لندن گفت که هر دو کشور روسیه را "تهدید ستراتیژیک می‌دانند" و انتظار می‌رود این دو رهبر در مورد افزایش حملات ترکیبی، سایبری و جاسوسی گفتگو کنند.

صدراعظم پولند همچنان افزود که فراتر از دفاع، بخش قابل توجهی این پیمان بر امنیت سایبری متمرکز خواهد بود. او افزود که نقش کشورش به عنوان مرکز کمک‌های نظامی به اوکراین، این کشور را به یک هدف کلیدی برای جاسوسی، حملات سایبری و نشر اطلاعات نادرست روسیه علیه پولند تبدیل کرده است.

صدراعظم بریتانیا نیز در بیانیهٔ گفت: "چالش‌هایی که اروپا اکنون با آن روبرو است، مستلزم شراکت حتا قوی‌تری است. "

استارمر افزود: "این پیمان بزرگترین گام در روابط دفاعی و امنیتی ما با پولند در یک نسل است و به ما این امکان را می‌دهد تا با تهدیدات امنیتی مدرن که ممکن است کمتر قابل رویت باشند اما به همان اندازه خطرناک هستند، مقابله کنیم. "

بریتانیا اعلام کرد که این پیمان به دو کشور فرصت می‌دهد تا ظرفیت‌های تخصصی و صنعتی خود را برای توسعه و تولید سلاح‌های پیچیده نسل بعد، از جمله تقویت سیستم‌های دفاع هوایی و میزایلی، با هم ترکیب کنند.

پس از آنکه دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از اروپا خواست تا برای محافظت از خود بیشتر تلاش کند، هم بریتانیا و هم پولند به دنبال امضای قراردادهای دفاعی با کشورهای دیگر بوده‌اند.

سال گذشته، بریتانیا و فرانسه موافقت کردند که روابط دفاعی، از جمله تقویت همکاری در زمینه زرادخانه‌های هسته‌ای خود را گسترش دهند، و استارمر پیمانی را برای تعمیق روابط با آلمان نیز امضا کرد.