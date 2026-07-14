تحقیق دربارۀ ادعای بدرفتاری نیروهای ویژۀ بریتانیایی در افغانستان

در تحقیقات مربوط به ادعاهای مرتبط به بدرفتاری نیروهای ويژه بریتانیایی در افغانستان گفته شده است که این نیروها برای "سرگرمی" زندانیان افغان را از روی جرثقیل به پایین پرتاب میکردند.
همچنان، یکی از نظامیانی که نسبت به کشته شدن سه دهقان افغان در جریان عملیات نیروهای ویژۀ بریتانیایی در افغانستان اعتراض کرده بود، از سوی همکارانش "طرفدار طالبان" و "توجیهگر طالبان" خطاب شده است.
دو افشاگر به نامهای مونیکا گرنفل، روزنامهنگار پیشین، و کریستوفر گرین، که عضو نیروهای احتیاط اردوی بریتانیا بوده اند، پس از آنکه رییس هیات تحقیق، درخواست دریافت اطلاعات و شهادت صادر کرد، با این کمیسیون تماس گرفتند تا شهادت خود را ارایه دهند.
این تحقیق در حال بررسی اتهامهای مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژۀ بریتانیا در افغانستان طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ و همچنین ادعاهای مربوط به تلاش برای پنهانکاری درباره این وقایع است.
هر دو شاهد بهصورت غیرعلنی (پشت درهای بسته) شهادت دادهاند و تنها بخشهایی از اظهارات آنها که اطلاعات حساس از آن حذف شده بود، روز سهشنبه منتشر شد.
کریستوفر گرین که بین جنوری تا سپتمبر ۲۰۱۲ در افغانستان خدمت میکرد، گفته است که تلاش کرده بود نگرانیهای خود را درباره کشته شدن سه برادر دهقان در قریۀ رحیم ولایت هلمند مطرح کند.
به گفته او، این سه نفر در جریان یک عملیات برنامهریزیشده برای بازداشت افراد هدف قرار گرفتند. به او گفته شده بود که عملیات طبق برنامه پیش نرفته و در نتیجه نیروهای ویژه ناچار شدهاند در چارچوب دفاع مشروع به سوی آنها تیراندازی کنند.
گرین گفت که تیم استخبارتی قطعه اش تقریباً اطمینان داشت که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این سه برادر از فرماندهان طالبان باشند.
او افزود که زمانی که تلاش کرد نگرانیهایش را با یک افسر رابط در میان بگذارد، با واکنش منفی روبهرو شد، زیرا دیگران از اینکه او عملکرد نیروهای ویژه هوایی بریتانیا را زیر سوال میبرد، ناراضی بودند.
او همچنین اظهار داشت که برای درک بهتر این حادثه و نیز کمک به آرام کردن اوضاع از طریق گفتگو با ساکنان محلی، درخواست کرده بود فلم های ضبط شدۀ تیراندازیها را مشاهده کند.
اما با وجود اینکه مجوز امنیتی لازم را داشت، به گفته هیات تحقیق، اجازه دسترسی به این ویدیوها به او داده نشد.
در این جلسه همچنین مطرح شد که دولت بریتانیا پس از کشته شدن این سه برادر، مبلغی معادل ۳۶۳۴ پوند به صورت نقدی به مادر آنان، بیبی حضرته، پرداخت کرده بود؛ مبلغی که از آن با عنوان "پرداخت حمایتی" یاد شده است.
مونیکا گرنفل شاهد دیگر این تحقیق که در نیروهای ویژه بریتانیا در بخش آشپزخانه و انبار فعالیت میکرد، گفت که از یکی از سربازان شنیده بود که نظامیان برای "سرگرمی" زندانیان را از روی جرثقیل به پایین میانداختند.
هیات تحقیق بدرفتاری های نیروهای ویژه، همچنین در حال بررسی ادعاهایی درباره تلاش برای پنهان کردن فعالیتهای غیرقانونی و ناکافی بودن تحقیقات انجامشده توسط پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا است.
تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۴ با هزینۀ حدود ۱۰ میلیون پوند برای بررسی اتهامهای مربوط به اعدامهای غیرقانونی توسط نیروهای ویژه از جمله اعدام کودکان آغاز شد، هیچ فردی تحت پیگرد جزایی قرار نگرفت.
در تحقیقات دیگری دوسیه سه نظامی به سارنوالی نیروهای مسلح ارجاع شد، اما هیچیک از آنان تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتند.
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت که دولت آن کشور "بهطور کامل متعهد به حمایت از تحقیق مستقل درباره افغانستان" است و از تمامی کارکنان فعلی و پیشین وزارت دفاع که تاکنون در این روند شهادت دادهاند، قدردانی میکند.
او افزود که دولت همچنان متعهد است ضمن حمایت از نیروهای ویژه، شفافیت و پاسخگویی مورد انتظار مردم بریتانیا از نیروهای مسلح را نیز حفظ کند و تاکید کرد که باید اجازه داده شود این تحقیق پیش از هرگونه اظهار نظر نهایی، کار خود را به پایان برساند.
گروه