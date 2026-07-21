وزیران خارجۀ پاکستان و کانادا در مورد افغانستان و مبارزه با تروریزم صحبت کردند

انیتا آنند، وزیر خارجه کانادا، و محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در دیدار در اسلامآباد، پایتخت پاکستان در کنار تجارت و دیگر مسایل دوجانبه، در بارۀ وضعیت افغانستان، نگرانیهای امنیتی ناشی از فعالیت گروههای تروریستی و راههای گسترش همکاریهای امنیتی میان دو کشور گفتگو کردند.
بیانیۀ وزرات خارجه پاکستان که شام دوشنبه منتشر کرد حاکیست که وزیران خارجۀ کانادا و پاکستان در بارۀ آزمونهای صلح در منطقه، وضعیت افغانستان و تهدید مداوم تروریستی صحبت کردند.
هر دو طرف از همکاری نزدیک پاکستان و کانادا در مجامع چندجانبه از جمله سازمان ملل متحد ابراز رضایت کردند و توافق کردند که به پیشبرد همکاریهای خود ادامه دهند.
دو وزیر در مورد تاثیرات چالش های صلح و امنیت منطقهای، بر غیرنظامیان و اقتصاد، بحث و گفتگو کردند.
آنند و دار توافق کردند که همکاری بخش امنیتی را در زمینههای مبارزه با تروریزم و مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی بیشتر تقویت کنند.
وزیر آنند اعلام کرد که کانادا از طریق پروژههای مختلف از طریق سازمان ملل متحد، انترپول و سایر سازمانها به حمایت از تلاشهای پاکستان در مبارزه با تروریزم ادامه خواهد داد.
این در حالیست که، پاکستان همواره ادعا کرده است که در چند سال اخیر، از حملات تروریستی که از افغانستان زیر حاکمیت طالبان منشا میگیرد، آسیب دیده است.
اسلام آباد بار ها حکومت طالبان را به پناه دادن و حمایت از رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است، اما مقام های حکومت طالبان ضمن رد این ادعای اسلام آباد ستیزه جویی در پاکستان را یک مشکل داخلی این کشور خوانده است.
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