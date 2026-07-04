ترمپ در مراسم ۲۵۰ سالگی امریکا از حمله بر هویت امریکایی هشدار داد

ایالات متحدۀ امریکا امروز دو صدو پنجاهمین سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد و همزمان با این، دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا از "حملۀ بزرگ" بر هویت امریکا هشدار داده است.

آقای ترمپ اواخر روز جمعه، در زیر تندیس‌های بزرگ گرانیتی چهار رییس جمهور پیشین و اسطوره‌ای امریکا در بنای ملی یادبود کوه رشمور سخنرانی کرد.

رییس جمهور دونالد ترمپ در حالی که از استثناگرایی امریکایی تمجید کرد و رهبران پیشین امریکا را ستود، در سخنرانی خود تاکید کرد که هویت امریکایی "زیر حملۀ دوباره" قرار گرفته است. او گفت: "تهدید کمونیستی در سرزمین ما دوباره ظهور کرده است."

رییس جمهور ظهور جناح چپ را، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کانگرس در نومبر امسال، به عنوان "کمونیست‌هایی" خواند که به گفتۀ وی در حال طغیان اند و تهدید بزرگ برای کشور محسوب می‌شوند.

آقای ترمپ افزود که در سالیان اخیر برای "زدودن روحیۀ امریکایی از ما و بیگانه کردن ما با تاریخ مان" تلاش شده است. او گفت: "شما مجبور نیستید اینجا متولد شده باشید، اما باید عاشق آنچه باشید که ما ساخته‌ایم."

حامیان رییس جمهور ترمپ حتا طرحی را ارایه کرده اند که بر اساس آن، تندیس ترمپ در کنار تندیس‌های جورج واشنگتن، تامس جفرسن، ابراهام لینکلن و تیودور روزولت در کوه رشمور تراشیده شود.

رییس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود در کوه رشمور بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و به گفتۀ وی این پرونده "بسته" شده است. او این نتیجه را ثمرۀ قدرت و مهارت نیروهای مسلح امریکا دانست.

ترمپ گفت: "ایران امروز نه نیروی بحری دارد، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت دافع هوا، نه توان پرتاب میزایل، نه تولید، و نه رهبری موثر."

جشن دو صد و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحدۀ امریکا که افزون بر شهر واشنگتن ‌دی‌سی در چندین ایالت امریکا برگزار می‌شود، امسال بی‌پیشینه خوانده شده است. پارک ملی واشنگتن‌دسی، شاهد یکی از بزرگترین جشن‌ها است که نمایش پرواز‌های قوای هوایی امریکا، رژه‌ها، برنامه‌های تاریخی و فرهنگی و نمایش بی‌بدیل آتش‌بازی بخش‌هایی از آن است.

هرچند حدود ۱۶۰ میلیون امریکایی با هشدار گرمای شدید قرار دارد و بخشی از رژه‌ها، برنامه‌ها و گردهمایی‌ها در شماری از شهرها و ایالت‌ها مختل شده است.

با اینحال، گرمای سوزان نتوانسته است، مانع دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده شود، چنانکه وی تمام تلاش خود را به خرج داده است تا این جشن بزرگ تا حد ممکن و با شکوه و جلال کامل برگزار شود.

رییس جمهور ترمپ چند روز پیش گفته بود: "گرما حدود ۱۰۷ فارنهایت (۴۱ سانتیگراد) خواهد بود و من قصد دارم یک سخنرانی واقعاً طولانی ایراد کنم - فقط برای اینکه نشان دهم می‌توانم هر کاری انجام دهم."