قوای نظامی ایالات متحده روز دوشنبه ۲۵ می گفته است که در یک اقدام دفاعی، بر میزایل‌اندازها و قایق‌های ایرانی که سرگرم ماین‌گذاری بودند، حمله کرده است.

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) با نشر بیانیه‌ای گفته است که این حملات به هدف "حفاظت از نیروهای" امریکایی در برابر تهدید قوای ایرانی انجام شده است.

تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام گفته است: "فرماندهی مرکزی قوای امریکایی، همزمان که در جریان آتش‌بس جاری خویشتنداری می‌کند، به دفاع از نیروهای مان ادامه می‌دهد."

بر اساس گزارش رسانه‌های امریکایی، دو قایق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در حال ماین‌گذاری در تنگه هرمز بودند شناسایی شده و توسط نظامیان امریکایی از بین برده شدند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که یک دستگاه پرتاب میزایل‌های زمین به هوا در بندر عباس که طیاره‌های جنگی امریکایی را هدف قرار می‌داد، آماج حملۀ نظامیان امریکایی قرار گرفته است.

پیش از این، رسانۀ دولتی تابناک ایران، گزارش داده بود که دو قایق تندرو سپاه پاسداران هدف حمله هوایی قرار گرفتند.