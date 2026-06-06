سنتکام: در امتداد تنگۀ هرمز بر مراکز ترصد ساحلی ایران را حمله کردیم

قوماندانی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام) می‌گوید که پس از سرنگونی شماری از طیاره‌های بی‌سرنشین ایران که به جانب تنگۀ هرمز و سایر کشورهای منطقه پرتاب شده بود، روز شنبه (۶ جون)، بر مراکز نظارتی ساحلی ایران حمله کرده است.

سنتکام با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حملات هوایی آنان اهدافی را در امتداد تنگۀ استراتیژیک هرمز، به شمول جزایر گورک و قشم، هدف قرار داده است.

یک مقام امریکایی گفته است که گمان برده می‌شد چهار طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی، به هدف نشانه گرفتن کشتی‌ها پرتاب شده بودند.

سنتکام در این اعلامیه گفته است که یک ساعت پس از سرنگون شدن طیاره‌های بی‌سرنشین ایران توسط نیروهای نظامی امریکا، ایران به سمت کویت و بحرین هفت میزایل بالستیک را شلیک کرد.

به گفتۀ این فرماندهی امریکا، براساس ارزیابی‌های اولیه، شش میزایل شلیک‌شدۀ ایران رهگیری شده و میزایل هفتم آن به هدف نرسیده است.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا خاطرنشان کرده است که تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر آسیب وارده به نیروهای امریکایی دریافت نشده و ادعای ایران مبنی بر آسیب رساندن به پایگاه نظامی امریکا در بحرین نیز نادرست است.

سنتکام اعلام کرد که نیروهای امریکایی آماده‌اند تا به پاسخ به تجاوز بی‌دلیل ایران در دفاع از خود ادامه دهند.

نیروهای امریکایی درحالی بر مواضع ترصد ساحلی ایران در امتداد تنگه هرمز حمله کردند که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، تاکید کرده است که در نبرد با ایران، یا با انجام توافق و یاهم با استفاده از گزینهٔ نظامی، پیروز خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ که روز پنجشنبه (چهارم جون) با خبرنگاران در قصر سفید صحبت می‌کرد، گفت: "فکر می‌کنم ما بسیار خوب عمل می‌کنیم. ولی می‌بینیم که چه می‌شود. به هر حال پیروز خواهیم شد؛ یا روی کاغذ یا از راه نظامی. یا به روش نظامی یا روی کاغذ خواهد بود."

رییس جمهور دونالد ترمپ تاکید کرد که "بخش‌های عمدهٔ توافق این است که آنان نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. تنگه (هرمز) به زودی باز خواهد شد".