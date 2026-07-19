ایالات متحده جزییات تازه از تلفات نظامیان امریکایی را در اردن و عراق نشر کرد

فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) جزییات تازه‌ای را در مورد تلفات نظامیان امریکایی در اردن و عراق منتشر کرده است.

سنتکام روز یکشنبه (۱۹ جولای) در شبکۀ اجتماعی ایکس خود با اشاره به یک سرباز امریکایی که پس از حمله ایران مفقود شده بود نگاشته است: "پس از جستجوی کامل، نیروهای امریکایی امروز صبح بقایای ناشناسی را پیدا کردند."

اردوی ایالات متحده اعلام کرد که در حال بررسی و تأیید بقایای به دست آمده است. اردوی امریکا روز شنبه (۱۸ جولای) از کشته شدن دو سرباز در جریان یک ماموریت نظامی در اردن خبر داده بود و اعلام کرد که یک سرباز مفقود شده است.

همچنین، در بیانیه سنتکام آمده است که یک سرباز امریکایی روز شنبه در شمال عراق در حالی که سعی داشت مواد جاسازی شدۀ انفجاری داخل یک طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی را به صورت کنترول شده خنثی کند، کشته شد.

سنتکام اعلام کرد که یک سرباز دیگر در این حادثه مجروح شده و تحت تداوی قرار دارد.

سنتکام گفته است به احترام خانواده‌های قربانیان، فعلا نمی تواند معلومات بیشتر، از جمله هویت نظامیان کشته‌شده را همگانی سازد.