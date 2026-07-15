امریکا از آغاز موج دوم حملات روز چهارشنبه بر ایران خبر داد

نیروهای نظامی ایالات متحده روز چهارشنبه (۱۵ جولای) اعلام کردند که ساعت ۳ بعد از چاشت به وقت شرق امریکا، موج دوم حملات خود را علیه ایران آغاز کرده اند.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا (سنتکام) با نشر یک پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس گفته است این حملات به دستور دونالد ترمپ، سرقوماندان اعلی قوای مسلح ایالات متحده صورت گرفته و تاسیسات و توانایی‌های نظامی ایران را هدف قرار داده است که برای تهدید کشتی‌های تجارتی در حال عبور از تنگۀ هرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پیام منتشر شده از سوی فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا (سنتکام) آمده است: "حملات، توانایی‌های نظامی ایران را که برای تهدید کشتی‌هایی که آزادانه از تنگۀ هرمز، یکی از آب‌راه‌های حیاتی تجارت جهانی، عبور می‌کنند، هدف قرار می‌دهد."

پیش از آن، فرماندهی مرکزی نیروی‌های امریکایی (سنتکام) صبح روز چهارشنبه (۱۵ جولای) نوشته بود که نیروهای امریکایی موج تازهٔ حملات علیهٔ ایران را به پایان رساند.

سنتکام در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس، نوشته بود که این حملات ساعت شش صبح روز چهارشنبه (۱۵جولای) به وقت واشنگتن، آغاز شد.

به گفتهٔ سنتکام، نظامیان امریکایی "در جریان موج ۹۰ دقیقه‌ای، مهمات دقیق را علیه سیستم‌های دفاع ساحلی و دیپوی میزایل کروز و سایت‌های پرتاب در جزیره تنب بزرگ" شلیک کردند.

سنتکام در یک پیام تازه نگاشته است که نیروهای بحری ایالات متحده در ۱۵ جولای، اقدامات مربوط به محاصرۀ بحری علیه ایران را با از کار انداختن یک نفت‌کش بدون محموله که قصد حرکت به سوی یکی از بنادر ایران را در خلیج فارس داشت، اجرا کردند.

بر اساس اعلامیۀ سنتکام، نیروهای امریکایی نفت‌کش تجارتی "ام‌تی‌بلما" با بیرق کوراسایو را در آب‌های بین‌المللی که در حال حرکت به سوی جزیرۀ خارک بود زیر نظر داشتند. سنتکام گفته است که این کشتی پس از دریافت چندین هشدار، به حرکت خود برای نقض محدودیت‌های بحری امریکا ادامه داد.

این فرماندهی گفته است که یک طیارۀ امریکایی پس از بی‌توجهی کشتی به هشدارها، با شلیک میزایل‌ها به دودکش کشتی، آن را از کار انداخت که در نتیجه، به گفتۀ سنتکام، این نفت‌کش دیگر قادر به ادامۀ مسیر به سوی ایران نشد.

سنتکام در این بیانیه گفته است که در نخستین ۲۴ ساعت اجرای دوبارۀ محاصرۀ بحری علیه کشتی‌های که به سوی بنادر و مناطق ساحلی ایران حرکت می‌کنند یا از آنجا خارج می‌شوند، نیروهای امریکایی مسیر دو کشتی تجارتی را که همکاری کردند تغییر داده و یک کشتی غیرهمکار را از کار انداختند.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا تاکید کرده است که نیروهای این کشور همچنان در حالت آماده باش قرار دارند و برای اطمینان از رعایت کامل این محدودیت‌ها، اقدامات لازم را ادامه خواهند داد.