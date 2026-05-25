انفجار معدن در چین؛ شمار کشته شدگان به ۸۲ نفر رسید

مقام‌های چینی گفته اند که تلفات ناشی از انفجار معدن ذغال سنگ در ولایت شانکشی آن کشور به ۸۲ کشته و بیش از ۱۲۰ زخمی رسیده است.

این انفجار که شامگاه جمعه به وقوع پیوست، مرگبارترین فاجعه در ۱۷ سال گذشته در آن کشور خوانده شده است.

مقام‌های چینی گفته اند که در زمان وقوع انفجار ۲۴۷ کارگر سرگرم کار در این معدن بودند و علت وقوع انفجار تا کنون مشخص نشده است.

شی جینپینگ، رییس جمهور چین، از مقام‌های آن کشور خواسته است تا هرگونه تلاش را برای درمان زخمی شدگان و عملیات نجات و جستجو به خرج داده و نیز تحقیقات در مورد این رویداد انجام شود.

گروه صنعتی تانگژو که مسوول استخراج معدن ذغال شانکشی و سه معدن دیگر در چین است، تا کنون در پیوند به چگونگی انفجار تبصره نکرده است.

حکومت چین به شرکت تانگژو دستور داده است که کار استخراج را در هر چهار معدن متوقف کند.

تانگژو گروپ در سال ۲۰۲۵ به خاطر نقض مقررات مصوونیت از سوی حکومت چین جریمه شده بود.

وقوع این رویداد مرگبار سبب خشم مردم و مصوونیت کارگران معادن در چین شده است.