قطع جریان برق در سرتاسر کیوبا برای سومین بار در کمتر از ده روز

شبکه سراسری برق کیوبا روز سه ‌شنبه برای سومین بار از کار افتاد. وزارت انرژی این کشور گفت که این سومین انقطاع گستردۀ برق در نه روز گذشته بوده است.

قطع مکرر برق در حالی رخ می‌دهد که محاصره نفتی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده، زیرساخت‌های فرسودۀ انرژی کیوبا، کشوری با ده میلیون جمعیت، را بیش از پیش تضعیف کرده است.

پس از برکناری نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا از قدرت، توسط نظامیان امریکایی در سوم جنوری سال روان، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، محاصره نفتی علیه کیوبا را اعمال کرد.

ونزویلا تامین‌کننده اصلی مواد سوختی نفتی به کیوبا بود و متعاقب فشارهای امریکا ، مکسیکو نیز ارسال نفت را به کیوبا متوقف کرد.

قطع مکرر برق موجب افزایش نارضایتی عمومی در کیوبا شده است. همچنین این وضعیت خشم مردم نسبت به محاصره نفتی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده را نیز تشدید کرده است.

دولت امریکا شرکت انرژی حکومتی کیوبا، را در ماه جون تحریم کرد.

مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید، نخبگان کمونیست کیوبا از انرژی به مثابه ابزاری برای کنترول اجتماعی و کسب منافع مالی استفاده کرده‌اند. وی افزود، حکومت کیوبا طی دهه‌های گذشته به جای تأمین نیازهای مردم، سوخت موجود را در اختیار ساختارهای حکومتی و امنیتی قرار داده است.







