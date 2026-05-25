کشته شدگان حمله بر قطار آهن در بلوچستان به بیش از ۳۰ نفر رسید

تلفات ناشی از حمله بر قطار آهن در شهر کویته بلوچستان افزایش یافته است، حمله‌ای که با واکنش‌های گسترده روبرو شده و سفارت‌های ایالات متحده و چین در اسلام‌آباد و حکومت طالبان در افغانستان نیز آن را محکوم کرده اند.

به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، امروز دوشنبه دو مقام ایالتی بلوچستان که به دلیل اجازه نداشتن از افشای اطلاعات، نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که تعداد کشته ‌شدگان به بیش از ۳۰ نفر افزایش یافته است.

یک مقام دیگر گفت که این قطار مسافرانی را از اقامتگاه منسوبین اردوی کویته حمل می‌کرد تا به قطار سریع‌السیر جعفر متصل شود، چون آنان برای برگزاری عید قربان به شهرهای خود سفر می ‌کردند.

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در پاکستان با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس به این حمله واکنش نشان داده و نگاشته است"ایالات متحده این حملۀ تروریستی را که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان بی‌گناه شده است، با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. تسلیت عمیق خود را با خوانده‌ها و عزیزان کسانیکه در حمله کشته یا زخمی شدند، ابراز می‌داریم. مردم پاکستان سزاوار زندگی در امنیت و صلح اند که عاری از تهدید خشونت‌بار تروریستی باشد."

سفارت چین در پاکستان نیز با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، ضمن ابراز تسلیت و همدردی با قربانیان و آسیب دیدگان این رویداد، گفته است که چین با هر شکل تروریزم مخالف بوده و همواره پاکستان را در مبارزه با تروریزم حمایت می‌کند.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکۀ اجتماعی ایکس این حمله را محکوم کرده و نگاشته است که کشته و زخمی شدن غیرنظامیان توسط هر کس و به هر شکلی که باشد باید محکوم شود.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، روز یکشنبه این حمله را محکوم کرد و در حساب کاربری خود در شبکۀ ایکس از عزم پاکستان برای ریشه کن کردن تروریزم خبر داد.

آقای شریف گفت: "چنین اقدامات بزدلانۀ تروریستی نمی‌تواند عزم مردم پاکستان را تضعیف کند. ما همچنان در عزم خود برای ریشه‌کن کردن تروریزم در تمام اشکال و مظاهر آن ثابت قدم استیم. من مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز می‌ کنم و برای بهبودی سریع مجروحان دعا می‌کنم. تمام ملت در این لحظات غم و اندوه با مردم بلوچستان ابراز همبستگی می‌کند."

گروه جدایی طلب "اردوی آزادی بخش بلوچ" با نشر اعلامیه‌ای مسوولیت حملۀ روز یکشنبه بر این قطار آهن د را بر عهده گرفت و ادعا کرده است که این یک حمله انتحاری بود و هدف آن منسوبان نظامی پاکستان بوده است.

گروه های جدایی طلب بلوچ، حکومت مرکزی پاکستان را به "محروم نگه داشتن" باشندگان بومی بلوچستان از عواید منابع طبیعی این ایالت متهم می کنند و ادعا دارند که برای "احیای حقوق" بلوچ ها می جنگند.

اما اسلام آباد این ادعای جدایی طلبان بلوچ را رد کرده و آنان را "گروه های نیابتی" هند می خواند.