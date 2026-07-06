شمار قربانیان زلزله ونزویلا به ۳۳۴۲ نفر رسید

بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت اطلاعات ونزویلا به روز یکشنبه ( ۵ جولای)، شمار جانباختگان زلزله های دوگانه این کشور به ۳٬۳۴۲ نفر افزایش یافته است.
بر اساس آمار جدید، تعداد مجروحان نیز به ۱۶٬۴۷۰ نفر رسیده و شمار افرادی که بیخانمان شدهاند به ۱۷٬۳۴۵ نفر افزایش یافته است.
دلسی رودریگز، رییسجمهور موقت ونزویلا روز یکشنبه در سخنرانی خود به مناسبت دوصدو پانزدهمین سالگرد استقلال این کشور، درپاسخ به آنچه بسیاری آنرا واکنشی دیرهنگام و ناکافی به این فاجعه خواندهاند ، از عملکرد دولت پس از وقوع زلزله دفاع کرد.
با گذشت بیش از ده روز از زلزله های ویرانگر در ونزویلا، بیشتر تیم های نجات خارجی در حال ترک این کشور هستند و امید زنده پیداکردن قربانیان روبه کاهش است.
از سوی هم،فرماندهی جنوبی قوای امریکایی "ساوتکام" اعلام کرد که نیروهای نظامی امریکا همچنان در عملیات امدادرسانی به زلزلهزدگان ونزویلا مشارکت دارند، و در همکاری با مقامهای این کشور به تسهیل انتقال تجهیزات و کمکهای بشردوستانه کمک میکنند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت اطلاعات ونزویلا به روز یکشنبه ( ۵ جولای)، شمار جانباختگان زلزله های دوگانه این کشور به ۳٬۳۴۲ نفر افزایش یافته است.
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