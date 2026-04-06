تلفات ناشی از آفات طبیعی در افغانستان نزدیک به ۱۰۰ نفر رسید

اداره‌های امدادرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته اند که آفات طبیعی اخیر، تلفات و خسارات مالی سنگینی را به مردم ولایات مختلف افغانستان وارد کرده و خانواده‌های آسیب دیده به کمک‌های بشری نیاز دارند.

اداره ملی رسیدگی به آفات طبیعی حکومت طالبان می ‌گوید سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران شدید در روزهای اخیر، ۱۳ نفر جان باخته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شده اند.

این اداره گفته است که سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین در مدت کم‌تر از یک هفته، جان "۹۹ نفر را گرفته و ۱۵۴ نفر دیگر را مجروح کرده است."

ادارۀ ملی رسیدگی به آفات طبیعی حکومت طالبان در شبکۀ اجتماعی ایکس اذعان داشته که در این حوادث طبیعی برعلاوۀ تلفات انسانی "۹۵۵ خانه به طور کامل تخریب شده و ۳۳۹۹ خانۀ دیگر، به گونۀ قسمی آسیب دیده است، ۳۵۵ کیلومتر سرک و ۱۴۰۰ هکتار زمین زراعتی نیز تخریب شده است."

بااینحال، ادارۀ ملی رسیدگی به آفات طبیعی حکومت طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده "احتمال باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلات ناگهانی" تقریباً در تمام ولایت‌ها به شمول کابل وجود دارد و از مردم خواسته است تا از سفر در مناطق در معرض خطر خودداری کنند.

امدادرسانی نهادهای بین‌المللی

اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گزارش داده است که افراد آسیب ‌دیده از این آفات طبیعی به کمک‌های بشری نیاز دارند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که به صدها نفر از قربانیان سیلاب‌ها در ولایت های ‌ هرات، جوزجان و فاریاب کمک کرده است.

در همین حال، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که باران‌های جاری ممکن است باعث سرازیرشدن سیلاب بیشتر در برخی مناطق روستایی و شهری افغانستان شود و زمین‌های و تاسیسات زراعتی را تخریب کند.

از سوی دیگر، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) گزارش می دهد که از ۲۲ جنوری سال ۲۰۲۶ تا ۲۹ مارچ ۲۰۲۶، دو هزارو و دوصد و شصت و هشت نفر در سراسر افغانستان تحت تاثیر آفات طبیعی قرار گرفته اند.

گزارش دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می افزاید که چنین آفات طبیعی به طور اوسط سالانه دوصد هزار نفر را متاثر می‌سازد.