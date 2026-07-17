تیمهای ملی فوتبال فرانسه و انگلستان روز شنبه (۱۸ جولای) در دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ در میامی به مصاف هم میروند؛ مسابقهای که تیم سوم این رقابتها را مشخص خواهد کرد.
فرانسه پس از شکست دو بر صفر در برابر اسپانیا از رسیدن به سومین فاینل پیاپی جام جهانی بازماند، در حالی که انگلستان با شکست دو بر یک مقابل ارجنتاین، فرصت حضور در دیدار نهایی را از دست داد.
این مسابقه همچنین آخرین حضور دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، روی نیمکت این تیم خواهد بود. دشان پس از ۱۴ سال هدایت خروسها (لقب تیم ملی فرانسه)، دورهای موفق را به پایان میرساند؛ دورهای که در آن فرانسه قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ شد، به فاینل ۲۰۲۲ رسید و در سه جام جهانی پیاپی به نیمهنهایی راه یافت.
با این حال، هر دو تیم پس از یک رقابت طولانی و فشرده، با خستگی جسمی و روحی وارد این مسابقه میشوند. انتظار میرود دشان و توماس توخل، سرمربی انگلستان، تغییرات گستردهای در ترکیبهای اصلی خود ایجاد کنند و به شماری از بازیکنان کمتر استفادهشده فرصت بازی بدهند.
با وجود اهمیت کمتر دیدار ردهبندی در مقایسه با فاینل، این مسابقه میتواند در تعیین برنده بوت طلایی جام جهانی نقش مهمی داشته باشد.
کیلیان امباپه، مهاجم و کاپیتان فرانسه، با هشت گول یکی از مدعیان اصلی این جایزه است. او در حال حاضر از نظر تعداد گول با لیونل میسی برابر است، اما به دلیل داشتن یک پاس گول کمتر نسبت به کپتان ارجنتاین، در رده پایینتر قرار دارد.
گولها و پاس گولهای ثبتشده در دیدار ردهبندی نیز در محاسبه بوت طلایی لحاظ میشوند. از همین رو، امباپه در صورت گولزنی در برابر انگلستان میتواند پیش از برگزاری فاینل، از میسی پیشی بگیرد و چانس خود را برای کسب این عنوان افزایش دهد.
هری کین و جود بلینگهم از انگلستان نیز با شش گول همچنان به صورت نظری در این رقابت حضور دارند.
در کنار بوت طلایی، رقابت برای دستکش طلایی نیز همچنان ادامه دارد؛ هرچند سرنوشت آن بیشتر به دیدار نهایی میان اسپانیا و ارجنتاین بستگی دارد. اونای سیمون، دروازهبان اسپانیا، با شش بازی بدون دریافت گول یکی از مدعیان اصلی این جایزه به شمار میرود.
در سوی دیگر، امیلیانو مارتینز، دروازهبان ارجنتاین و برنده دستکش طلایی جام جهانی ۲۰۲۲، بار دیگر نقش مهمی در صعود تیمش به فاینل داشته است.
عملکرد این دو دروازهبان در دیدار نهایی میتواند تعیینکننده باشد. هرچند قهرمانی بهتنهایی تضمینکننده دریافت دستکش طلایی نیست، اما بسیاری از تحلیلگران چانس اونای سیمون را به دلیل تعداد بیشتر کلینشیتها اندکی بالاتر ارزیابی میکنند.
دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ روز یکشنبه میان ارجنتاین و اسپانیا برگزار خواهد شد. ارجنتاین در تلاش است از عنوان قهرمانی خود دفاع کند، در حالی که اسپانیا به دنبال کسب دومین جام جهانی تاریخ خود است. به این ترتیب، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دو دیدار پایانی به پایان میرسد.
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