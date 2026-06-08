در پی وقوع یک زلزلهٔ شدید به مقیاس ۷.۸ ریشتر در نزدیکی جزیره میندانایو در جنوب فلیپین، دست‌کم ۳۲ نفر جان باخته و ۱۳۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

براساس گزارش‌ها، این زلزله صبح روز دوشنبه (۸ جون) در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری سواحل ولایت سارانگانی رخ داد و لرزش‌های آن در بخش‌های گسترده‌ای از جزیره میندانایو و حتا در شهر مانادو در جزیره سولاوسی اندونیزیا، در فاصله بیش از ۴۲۰ کیلومتری، احساس شد.

در پی این رویداد، هشدار سونامی در بخش‌هایی از فلیپین، اندونیزیا و ایالت صباح مالیزیا صادر شد و ساکنان مناطق ساحلی به تخلیه فوری و انتقال به مناطق مرتفع فراخوانده شدند. با این حال، مقام‌ها پس از بیش از شش ساعت این هشدارها را لغو کردند.

مقام‌های مدیریت حوادث فلیپین اعلام کرده‌اند که شهر جنرال سانتوس، با جمعیتی حدود ۷۰۰ هزار نفر، بیشترین آسیب را متحمل شده است. شماری از ساختمان‌ها، فروشگاه‌ها و تاسیسات شهری آسیب دیده یا به طور کامل فرو ریخته‌اند.

در تصاویر نشرشده از سوی نهاد‌های دولتی، فروریختن ساختمانی دیده میشود که یک رستورانت در آن فعالیت می‌کرد. در این تصاویر، مردم هراسان در حالی دیده می‌شوند که از محل حادثه فرار می‌کنند و ابر غلیظی از گرد و غبار منطقه را فرا می‌گیرد.

در عین حال، فردیناند مارکوس جونیور، رییس‌جمهور فلیپین، دستور رسیدگی فوری به وضعیت اضطراری در جزیره میندانایو را صادر کرده است؛ جزیره‌ای که از نظر مساحت تقریباً به اندازه کوریای جنوبی است.

بر اساس این دستور، نهادهای دولتی موظف شده‌اند کمک‌های اضطراری و مراکز اسکان موقت را آماده کنند و برای عملیات احتمالی جست‌وجو و نجات آمادگی کامل داشته باشند.

او در بیانیه‌ای گفت: "دولت در حال اقدام است و ما میندانایو را تنها نخواهیم گذاشت."

در همین حال، مرکز زلزله‌شناسی فلیپین اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲۰۰ پس‌لرزه در منطقه ثبت شده که دست‌کم ۹ مورد آن شدید و در سراسر میندانایو احساس شده است.

این زلزله همزمان با آغاز دوباره فعالیت مکاتب پس از تعطیلات طولانی رخ داد. ویدیویی که از یکی از مکاتب منتشر شده، لحظه وقوع زلزله را نشان می‌دهد؛ جایی که شاگردان هنگام لرزش شدید ساختمان، به معلمان خود پناه برده و سپس به سرعت محل را ترک می‌کنند.

مرکز هشدار سونامی ایالات متحدهٔ امریکا اعلام کرد که چندین کشور منطقه ممکن است تحت تاثیر امواج ناشی از این زلزله قرار گیرند. در استرالیا نیز هشدار اولیه درباره احتمال وقوع امواج سونامی در سواحل شمالی صادر شد.

در جاپان، اداره هواشناسی از ثبت امواج کوچک سونامی خبر داد و برخی خدمات کشتی‌رانی و فعالیت‌های ساحلی به طور موقت متوقف شد.

در اندونیزیا نیز ساکنان شهر مانادو و جزایر سانگیهه لرزش شدید زمین را احساس کردند. مقام‌های اندونیزیایی از وارد شدن خسارات محدود خبر داده‌اند، اما تایید کرده‌اند که شماری از ساکنان مناطق ساحلی به مناطق امن‌تر منتقل شده‌اند.

فلیپین و اندونیزیا در کمربند زلزله‌خیز موسوم به "حلقه آتش اقیانوس آرام" قرار دارند؛ منطقه‌ای که به دلیل فعالیت گسترده صفحات تکتونیکی ناپایدار، هر سال شاهد صدها زلزله و رویداد آتشفشانی است.

این حادثه تنها هشت ماه پس از مرگبارترین زلزله فلیپین در ۱۲ سال گذشته رخ داده است؛ زلزله‌ای به مقیاس ۶.۹ ریشتر که در نزدیکی جزیره سبو روی داد و ۷۹ کشته برجا گذاشت.