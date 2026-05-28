نگرانی ها از احتمال شیوع ایبولا در سطح جهان

ایالات متحده تلاشهای خود را برای جلوگیری از گسترش ویروس ایبولا به این کشور افزایش داده است، در حالی که شیوع این بیماری در افریقای مرکزی رو به گسترش است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقامهای امریکایی تدابیر بررسی صحی در میدانهای هوایی را گسترش داده و در حال بررسی برنامههای قرنطینه برای شهروندان امریکایی هستند که ممکن است در خارج از کشور در معرض ویروس قرار گرفته باشند.
مقامهای صحی تاکید کردهاند که جلوگیری از گسترش موارد جدید ایبولا اکنون به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شده است، زیرا نگرانیها در مورد گسترش سریع این ویروس در جمهوری دموکراتیک کانگو افزایش یافته است.
سازمان جهانی صحت امروز اعلام کرد که روند آزمایشهای تشخیص ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سرعت در حال گسترش است. مقامهای سازمان جهانی صحت گفتهاند که هدف این اقدامات، شناسایی سریعتر بیماران و تقویت تلاشها برای مهار شیوع بیماری است.
تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت، امروز به جمهوری دموکراتیک کانگو سفر کرد. جایی که شیوع ایبولا فشار بیشتری بر نظام صحی و نیروهای امدادرسان وارد کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که درگیریها، بیجا شدن مردم و حملات بر مراکز درمانی تلاشها برای مهار بیماری را دشوار ساخته است.
مقامهای سازمان جهانی صحت هشدار دادهاند که شیوع این بیماری سریعتر از توانایی تیمهای امدادی برای مهار آن در حال گسترش است و نیاز به اقدام فوری بینالمللی وجود دارد.
