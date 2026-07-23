مجلس نمایندگان امریکا طرح بودجهٔ ۹۵ میلیارد دالری برای دفاع و امنیت ملی را تصویب کرد

اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، اواخر روز چهارشنبه، طرح بودجهای به ارزش ۹۵ میلیارد دالر را تصویب کرد که شامل ۶۰ میلیارد دالر برای هزینههای دفاعی و میلیاردها دالر برای امنیت ملی و کمک به دهاقین است.
این طرح با ۲۱۶ رای موافق در برابر ۲۱۴ رای مخالف به تصویب رسید. دو عضو جمهوریخواه و یک قانونگذار مستقل، همراه با تمامی دموکراتهای مجلس نمایندگان، به این طرح رای مخالف دادند.
مایک جانسن، رییس مجلس نمایندگان، به خبرنگاران گفت: "جمهوریخواهان از نیروهای نظامی ما، دهاقین ما و امنیت انتخابات حمایت میکنند. "
جودی ارینگتن، نمایندهٔ جمهوریخواه و رییس کمیته بودجه مجلس نمایندگان، این طرح را پرداخت هزینه برای "مرمی و بمها برای پایان دادن به جنگ با ایران" توصیف کرد.
دموکراتها با این هزینهها مخالفت کردند و گفتند این بودجه میتواند برای برنامههای داخلی بهتر استفاده شود.
آدم اسمیت، نمایندهٔ دموکرات و عضو ارشدکمیتهٔ نیروهای مسلح گفت: "مردم امریکا برای پرداخت هزینههای خود با مشکل روبهرو هستند و ما قرار است ۱.۶ تریلیون دالر را به بودجهٔ دفاعی اختصاص دهیم. درخواست منطقی نیست. "
فرنک پالن، نمایندهٔ دموکرات، نیز گفت: "این پول میتوانست برای مراقبتهای صحی، آموزش و بسیاری از نیازهای دیگر مردم عادی امریکا هزینه شود. "
این طرح چندین کمیتهٔ مجلس نمایندگان را موظف میکند تا قوانین جداگانهای را برای اجرای بخشهای مختلف این بودجه تدوین کنند. از جمله، ۱۲ میلیارد دالر برای کمک به دهاقین اختصاص یافته است که در نتیجه افزایش هزینههای ناشی از تعرفهها و همچنین افزایش بهای سوخت و کود پس از آغاز جنگ با ایران، متضرر شدهاند.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون، باید به تصویب مجلس سنای کانگرس ایالات متحده برسد و سپس برای امضای رییسجمهور دونالد ترمپ به قصر سفید ارسال شود.
مجلس نمایندگان همچنین روز چهارشنبه قانون سالانه مجوز دفاع ملی را تصویب کرد که بر اساس آن، ۱۵,۱ تریلیون دالر هزینه دفاعی برای سال ۲۰۲۷ منظور خواهد شد.
رایگیری درباره این لایحه نیز عمدتاً بر اساس خطوط حزبی انجام شد؛ طوریکه بیشتر جمهوریخواهان به آن رای موافق و بیشتر دموکراتها با آن رای مخالف دادند.
مجلس سنای کانگرس ایالات متحده امریکا هنوز نسخه خود از قانون مجوز دفاع ملی را تصویب نکرده است.
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