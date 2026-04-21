سویدن و اتحادیه اروپا می‌گویند که قصد دارند با طالبان وارد گفت‌وگو شوند تا راهی برای بازگرداندن افرادی به افغانستان فراهم شود که در اروپا حق قانونی اقامت ندارند. اما این اقدام با انتقادهای شدید مخالفان سیاسی روبه‌رو شده است.

یان فورسل وزیر مهاجرت سویدن، گفته است که دولتش در اتحادیه اروپا برای پیشبرد این موضوع "تلاش فعالی" انجام داده است. او روز سه‌شنبه ۲۱ اپریل به به رسانه‌ها گفت افرادی که در سویدن به جرم محکوم شده‌اند یا تهدیدی برای امنیت کشور محسوب می‌شوند، از اولویت‌های اصلی برای اخراج هستند.

به گفته او، کمیسیون اروپا از سویدن خواسته است که همراه با این نهاد در گفت‌وگو با طالبان شرکت کند.

فورسل تأکید کرد که این گفت‌وگوها "فنی" هستند و به معنای به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

او گفت: "این‌ها گفت‌وگوهای سیاسی نیستند، بلکه درباره مسایل عملی است تا اخراج افرادی که اغلب خطرناک هستند، ممکن شود."

او افزود که افغانستان یکی از کشورهایی است که اخراج مهاجران به آن بسیار دشوار است، زیرا میکانیزم رسمی برای پذیرش وجود ندارد. به گفته وزیر مهاجرت سویدن، این یک "مشکل بزرگ" است که برخی افراد، با وجود صدور حکم اخراج، همچنان در سویدن و دیگر کشورهای اروپایی باقی می‌مانند.

اما این طرح با واکنش‌های تندی نیز روبه‌رو شده است.

آنیکا هیرونن، نماینده حزب سبز، این اقدام را "توافق با یک گروه افراطی" خوانده و گفته است که این کار "خیانت" به افغان‌های ساکن سویدن، به‌ویژه زنان و دختران، محسوب می‌شود.

او افزود که طالبان حقوق اساسی زنان و دختران را نقض می‌کنند و هرگونه همکاری با چنین گروهی برخلاف ارزش‌ها است.

همچنین نیلز پارپ پیترسن، نماینده حزب مرکزی، این تصمیم را محکوم کرده و گفته است که "غیرمنطقی" است که بودجه‌های کمکی برای تأمین مالی چنین رژیمی استفاده شود.

او تأکید کرد که این پول‌ها باید صرف افراد نیازمند شود، نه کسانی که به مردم خود ظلم می‌کنند.

کشورهای اروپایی مدت‌هاست تلاش می‌کنند روند بازگرداندن مهاجرانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، تسریع کنند، اما به‌دلیل وضعیت سیاسی افغانستان، این کار با موانع جدی روبه ‌رو است.



