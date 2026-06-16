اتحادیهٔ اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در مورد افغانستان بحث کردند

نمایندگان اتحادیه اروپا، کشورهای آسیای مرکزی و سازمان ملل متحد در نشستی در شهر آلماتی قزاقستان، وضعیت افغانستان و تاثیر آن بر امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند.

در هشتمین دور این نشست‌ها که روز دوشنبه ۱۵ جون برگزار شد، روی ثبات منطقه‌ای، اتصال منطقه‌ای و توسعهٔ دراز مدت اجتماعی و اقتصادی بحث صورت گرفت.

اشتراک‌کنندگان تحولات افغانستان را بررسی کرده و بر ضرورت هماهنگی و تعامل مشترک جامعه جهانی به ویژه نقش سازمان ملل متحد در هماهنگ‌سازی کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان تاکید کردند.

یکی از موضوعات اصلی این نشست، گسترش مسیرهای حمل‌ونقل و ترانزیتی از طریق افغانستان بود؛ مسیری که می‌تواند به گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان آسیای مرکزی و جنوبی و تقویت ارتباط با اتحادیۀ اروپا کمک کند.

این نشست با حضور نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اوزبیکستان، اتحادیهٔ اروپا و سازمان ملل متحد برگزار شد. در این نشست هیچ نماینده از سوی حکومت طالبان در افغانستان، حضور نداشت.

قزاقستان بر تعهد خود به راه‌حل‌های دپلوماتیک، اعتمادسازی منطقه‌ای و همکاری تحت هماهنگی سازمان ملل متحد تاکید کرده و حمایت خود را از ابتکارات بشردوستانه و آموزشی در افغانستان و نیز تلاش‌ها برای گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای برجسته ساخت.

اشتراک‌کننده‌گان بر تعهد خود برای تقویت همکاری میان کشورهای آسیای مرکزی، اتحادیۀ اروپا و نهادهای سازمان ملل به منظور حمایت از صلح، ثبات و توسعۀ پایدار در افغانستان و تامین امنیت و رفاه در منطقه تاکید کردند.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ کشور های منطقه به ویژه تاجیکستان همواره از گسترش ناامنی به کشورهای آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده و گروه‌های تروریستی و تبهکار مستقر در افغانستان، به ویژۀ شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) را عامل این نگرانی عنوان کرده است.