وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۸ می در قبرس گردهم آمده اند تا در مورد چگونگی رویکرد هرگونه مذاکرات احتمالی آینده با روسیه بحث کنند.
اتحادیه اروپا از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در سال ۲۰۲۲، سیاست منزوی کردن و اعمال تحریمها بر روسیه را دنبال کرده، اما تماسهای سیاسی و دپلوماتیک به سطح بالا با روسیه نداشته است.
اما با توجه به اینکه مذاکرات به رهبری امریکا برای پایان دادن به این درگیری پیشرفت کمی داشته و جنگ اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، برخی از مقامات اروپایی گفتهاند که اتحادیه اروپا باید برای مذاکرات احتمالی با روسیه، آماده باشد.
در ضمن ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین نیز اخیراً خواستار احیای دپلوماسی و پیوستن اروپا به روند مذاکرات شده است.
ریا نووستی، شبکۀ خبری دولتی روسیه نیز از قول کرملین گزارش داده که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور این کشور برای مذاکره با اروپا آماده است.
نشست وزیران خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا در حالی برگزار میشود که وزارت خارجهٔ روسیه روز پنجشنبه گفت که تعداد حملات طیارههای بیسرنشین به خاک روسیه از سمت اروپا به ویژه کشورهای بالتیک در حال افزایش است و روسیه نمیتواند این تحولات و اقدامات را نادیده بگیرد.
مسکو ابراز نگرانی کرده است که طیارههای بیسرنشین اوکراینی ممکن از حریم هوایی کشورهای بالتیک یا سایر کشورها برای حمله به اهداف در داخل روسیه استفاده کنند؛ ادعایی که کیف و سه کشور بالتیک آن را رد میکنند.
ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: "ما اظهارات ناتو و کشورهای عضو آن را میبینیم که میگویند فضای هوایی و قلمرو خود را برای حملات به روسیه در دسترس قرار نمیدهند. منشی عمومی ناتو (مارک) روته این اتهامات را مضحک میخواند. اما با این حال، حملات طیارههای بیسرنشین از سوی کشورهای بالتیک و اروپای شمالی به اهداف روسیه نه تنها ادامه دارد، بلکه از نظر شدت نیز در حال افزایش است. "
سخنگوی وزارت خارجل روسیه گفت که روسیه نمیتواند این تحولات و اقدامات را نادیده بگیرد و نخواهد گرفت. او گفت: "مقامات نظامی و امنیتی ما نیز در این باره صحبت کردهاند. "
