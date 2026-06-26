مقام های صحی در سراسر اروپا در حالت آماده باش قرار گرفتند

موج گرمای بی‌سابقه‌ای که بخش بزرگی از اروپا، از جمله فرانسه، اسپانیا، بریتانیا و آلمان را فرا گرفته ، با شدت گرفتن، اکنون به اروپای مرکزی رسیده است .

به اساس پیشبینی ها این موج گرما، که تلفات جانی را در پی داشته است، تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

سباستین لکورنو، صدراعظم فرانسه، اعلام کرد که از روز پنجشنبه تاکنون چهل نفر در آنکشور بر اثر موج گرما جان خود را از دست داده‌اند.

بریتانیا روز پنجشنبه (۲۵ جون) از ده‌ها کشته، قطع برق و تعطیلی مکاتب و اماکن فرهنگی خبر داد.

در ایتالیا، انتظار می‌ رفت گرما تا آخر هفته تشدید یابد و اولین دمای ثبت شده در تابستان به ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.

مقام های صحی در سراسر اروپا روز جمعه با پیشروی موج گرمای کشنده در سراسر قاره، در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

در همین حال دانشمندان روز جمعه (۲۶ جون) اعلام کردند که موج گرمای بی‌سابقه‌ای که اروپای غربی را فرا گرفته، بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، عملاً غیرممکن بود.

این تغییرات، احتمال افزایش دمای شبانه این هفته را ۱۰۰ برابر بیشتر از دو دهه پیش کرده است.

خطرات سلامتی در موج‌های گرما با دمای شدید شبانه تشدید می‌شود، که مانع توانایی بدن برای بهبودی از تشویش روزانه می‌شود.

دانشمندان طی سال‌ها مطالعه تأیید کرده‌اند که گرمایش جهانی ناشی از فعالیت‌های انسانی، موج‌های گرما را محتمل‌تر و شدیدتر می‌کند.

طبق گزارش سازمان جهانی هواشناسی، انتشار گازهای گلخانه‌ای، عمدتاً ناشی از سوخت زغال سنگ، نفت و گاز، حد متوسط دمای سیاره را به حدود ۱.۴ درجه سانتیگراد بالاتر از دوران پیش از صنعتی شدن در قرن نزدهم افزایش داده است.