گرمای شدید در اروپا تا کنون بیش از یک هزارو سیصد قربانی گرفته است

تدروس آدهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت (WHO)، روز یکشنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت که از ۲۱ ماه جون تاکنون بیش از ۱۳۰۰ مورد مرگ و میر ناشی از گرمای شدید در سراسر اروپا ثبت شده است. بیشترین این تلفات در فرانسه بوده است.

دمای هوا روز یکشنبه در بخش‌هایی از اروپا به مقیاس سانتی‌گراد 40 و به مقیاس فارنهایت، به 104 رسید.

گبریسوس گفت: "در حال حاضر ۱۵۰ میلیون نفر در گرمای شدید زندگی می‌کنند، صدها نفر جان خود را از دست داده‌اند، مکاتب تعطیل شده و شبکه‌های برق در حال فروپاشی است."

گبریسوس گفت که اروپا سریع ‌ترین قاره در حال گرم شدن در زمین است و دو برابر حد متوسط جهانی گرم می‌شود. او گفت: "به دلیل تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، پدیده موج گرمای "یک بار در یک نسل" اکنون تقریباً سالانه رخ می‌دهد."

اداره صحت عامه فرانسه از مرگ و میر یک هزار نفر در آنکشور خبر داد و اعلام کرد که بیشتر تلفات ناشی از گرما مربوط به افراد مسن بوده است و هشدار داد که انتظار می رود با دستیابی به جزییات بیشتر در مورد مرگ و میر در مراکز مسکونی و خانه های شخصی، این تعداد افزایش یابد.

سازمان جهانی صحت با اعضا و شرکای خود همکاری می‌کند تا با تمرکز بر آمادگی، پیشگیری و واکنش‌های قوی‌تر سیستم صحی، به تهدیدات سلامتی ناشی از گرمای شدید رسیدگی کند.

تدروس از کشورهای اروپایی خواست تا "برنامه‌های اقدام سلامت گرما" را به عنوان بخشی از دستور کار گسترده‌تر برای محافظت از سلامت در برابر تغییرات اقلیمی اجرا کنند.

دانشمندان می گویند موج گرما در اروپا، بدترین موج ثبت شده در آن قاره بوده که بر علاوه تلفات جانی باعث اختلال در تولید برق، آسیب به زیرساخت ها و تحت تاثیر قرار دادن سیستم های مراقبت های صحی شده است.