در حالیکه گرمای شدید کشور های اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است بیش از دوازده کشورهشدار فوری گرما را صادر کرد. فرانسه روز چهارشنبه گرمترین روز خود را از زمان شروع ثبت رکوردها تجربه کرد. گرمای شدید به خصوص بر وضعیت مهاجران بی خانمان تاثیر ناگواری بر جاگذاشته است.

مهاجران ساکن در کمپ پاریس، روز چهارشنبه (۲۴ جون) برای مقابله با گرمای سوزان در حالی تلاش کردند که موج گرمای مداوم باعث شد دما در این شهر به بالاترین حد خود برسد.

اداره هواشناسی متیو فرانس به روز چهارشنبه پیشبینی کرد که دمای هوا در پایتخت فرانسه به ۴۰ درجه سانتیگراد (۱۰۴ درجه فارنهایت) برسد. این اولین باری است که این شهر در ماه جون دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد را تجربه می کند.

در یک کمپ مهاجرین در شمال پاریس، صدها مهاجر سعی کردند از گرما فرار کنند، در خیمه های خود بخوابند و از نل های آب نصب شده توسط مسولین شهری در طول موج گرما ، آب نوشیدند.

ارسلان، مهاجر ۲۵ ساله افغانستان، نیز در جمع مهاجرانی قرار دارد که با گرمای شدید مقابله می کند . او زندگی را در چنین حالتی خیلی دشوار می خواند و می گوید: "هوا خیلی گرم است، خیلی‌ها اینجا مریض می شوند. دیروز یک نفر افتاد، مریض بود و جیغ می‌ زد، دکتر نبود. منهم همینطور، حالم خیلی بد است . دولت هیچ توجهی به ما نداره. "

هانیوال، مهاجر ۲۳ ساله اهل اریتیریا، گفت که برای مقابله با گرما آب می نوشد و آب بازی می کند.

در همین حال ونسنت بوگراند مدیر مسول اتحادیه مهاجرین گفت با وجود تلاش های حکومت مشکل کسانی که بی خانمان استند زیاد است.

ونسنت بوگراند مدیر مسوول اتحادیه مهاجرین فرانس ترداسیله گفت: " داوطلبان ما بوتل های آب دارند که به افرادی که با آنها مواجه میشوند، میدهند، زیرا نیاز مبرمی به آن وجود دارد. شهر پاریس نیز اقدامات خود و همچنین اقدامات انجمنها را دو برابر کرده است تا این امر به بهترین شکل ممکن انجام شود. بله، تلاشهایی در حال انجام است، اگرچه مشکلات زندگی در جاده ها با وجود همه ابتکارات رفاهی وجود دارد. مراکز استقبال در تمام شهر روزانه تا دیرتر از حد معمول باز است. اما مشکل بیخانمانی بسیار زیاد است.".

بوگراند گفت ۱۸۰۰ مهاجر در جاده های پاریس زندگی میکنند که این تعداد در ماههای اخیر دو برابر شده است

این انجمن معمولاً در زمینه حمایتهای اداری و اجتماعی از مهاجران فعالیت می کند و غذا و نوشیدنی توزیع نمی کند. اما در طول موج گرما، داوطلبان برای تهیه بوتلهای آب در کمپ های مهاجرین در پاریس حضور پیدا کردهاند.

بوگراند گفت اگرچه نصب نل های آب در اطراف کمپ ها یک راه حل فوری خوب برای کاهش بیخانمانی است، اما دولت باید در درازمدت بر گسترش دسترسی مهاجران به مسکن تمرکز کند. او افزود: "امروز، ما در مورد خطرات موج گرما صحبت می کنیم، اما خطرات خشونت و مورد حمله قرار گرفتن نیز وجود دارد."