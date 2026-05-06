مرگ حد اقل یک زن باردار در هر ساعت در افغانستان

سازمان جهانی صحت، مرگ و میر مادران را در افغانستان یکی از جدی‌ترین بحران‌های صحی عنوان کرده هشدار می‌دهد که در حال حاضر در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، ۵۲۱ مادر باردار در هنگام زایمان، جان خود را در افغانستان از دست می‌دهد.

این سازمان گزارش می‌دهد که در هر ساعت یک مادر در افغانستان به دلیل مشکلات صحی قابل پیشگیری می‌میرد؛ آماری تکان‌دهنده‌ای که به باور متخصصین صحت نشان‌دهندۀ نیاز فوری به خدمات صحی مؤثر و قابل دسترس می‌باشد.

سازمان جهانی صحت گفته است که بخش بزرگی از این مرگ‌ها ناشی از بیماری‌ها و عوارضی است که "قابل پیشگیری و درمان" ‌اند.

در این گزارش، خونریزی شدید، فشار خون بلند، سپسس، و ولادت‌های دشوار از عوامل اصلی مرگ‌ومیر مادران عنوان شده اند.

متخصصان تاکید می کنند که این عوارض و بیماری‌ها کاملاً قابل پیشگیری و تداوی است اما نبود دسترسی به مراقبت‌های صحی به‌موقع و حضور نیروی صحی مسلکی در هنگام ولادت، این خطرات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

در کنار این، عوارض جدی اما کمتر دیده‌شده‌ای مانند فیستول‌های ولادی نیز زندگی هزاران زن را تحت تأثیر قرار داده است.

استناد بر گزارش سازمان جهانی صحت، این بیماری که عمدتاً در نتیجۀ ولادت طولانی و دشوار ایجاد می‌شود، باعث بی‌اختیاری دوامدار ادار، مشکلات مزمن صحی و طرد اجتماعی می‌گردد.

داکتران تاکید می کنند که بسیاری از زنان مبتلا به فیستول‌ها، به دلایل "شرم، آگاهی پایین و نبود خدمات تخصصی" سال‌ها در سکوت رنج می‌برند. آنان توصیه می‌کنند که ابتلا به بیماری "مایۀ شرم" نبوده و بایست به زودترین فرصت نزد داکتر معالج مراجعه شود.

بااین‌حال، این سازمان تاکید کرده است که باوجود بهبود نسبی وضعیت مراقبت‌های صحی در سال‌های اخیر در افغانستان، زندگی بسیاری زنان در دوران حاملگی و ولادت هنوز با خطرات تهدید کنندۀ حیات مواجه است.

در این گزارش آمده است: "پوشش مراقبت‌های قبل از ولادت از سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به اینسو، از ۳۱ درصد به ۷۶ درصد افزایش یافته و حضور کارمندان صحی ماهر در هنگام زایمان از ۲۴ درصد به ۶۷ درصد رسیده است. همچنان، میزان مرگ‌ومیر کودکان از ۱۲۹ مورد در هر هزار تولد زنده در سال ۲۰۰۰ به ۵۶ مورد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است."

درحالی‌که بربنیاد گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در حال حاضر ۸ تا ۹ هزار قابله در افغانستان فعالیت دارند، کنفدراسیون بین المللی قابله‌ها در مورد کمبود قابله های مسلکی هشدار داده و گفته است که کشور های جهان به شمول افغانستان، به بیش از یک میلیون قابلۀ مسلکی دیگر نیاز دارد.

داکتر ادوین سنیزا سلوادور، نمایندۀ سازمان جهانی صحت در افغانستان می‌گوید که تمام زنان باردار شایستۀ دسترسی به مراقبت‌های دوران حاملگی اند.

ادوین سنیزا تاکید کرده است که هیچ زنی "نباید در دوران بارداری و ولادت بدون مراقبت بماند و هر نوزادی شایسته بهترین آغاز ممکن در زندگی است."

ادوین سنیزا خاطرنشان کرده است که با حمایت بانک انکشاف اسلامی، سازمان جهانی صحت "در حال گسترش دسترسی مادران به خدمات ضروری است و در عین حال، اطمینان حاصل می‌کند تا زنان آسیب‌دیده از عوارض ولادی، مراقبت، عزت و حمایتی را که سزاوار آن اند، دریافت کنند.

سازمان جهانی صحت خاطرنشان کرده است که بیش از ۹۷۷ کارمند صحی آموزش دیده‌اند تا کیفیت مراقبت از مادران و نوزادان را بهبود بخشند، به پیشگیری از عوارض کمک کنند و درمان به موقع را تضمین کنند.