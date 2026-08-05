کش پتیل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف‌بی‌آی) اعلام کرد این نهاد طی یک سال گذشته همکاری‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را با نهادهای مجری قانون در چین و روسیه آغاز کرده است.

به گفته او، هدف از این همکاری‌ها مقابله با جرایم فراملی، از جمله قاچاق فنتانیل، کلاهبرداری‌های سایبری، سواستفاده جنسی از کودکان، و تعقیب مجرمان فراری است.

آقای پتیل گفت که این همکاری‌ها محدود، هدفمند و صرفاً بر پرونده‌های مشخص جنایی متمرکز است، و نباید به عنوان تغییر در سیاست کلی امریکا نسبت به دو رقیب راهبردی خود تلقی شود.

پتیل افزود که همکاری‌های جدید شامل تبادل نیروهای پولیس و ماموران اف‌بی‌آی، اشتراک‌گذاری اطلاعات، انجام تحقیقات مشترک، و حتی اجرای عملیات هماهنگ برای بازداشت مظنونان بوده است.

به گفتهٔ مقام‌های ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده، پتیل در اواخر ماه جولای از سفری به بیجینگ بازگشت و یک سفر مشابه به روسیه نیز برای ماه اکتوبر برنامه‌ریزی شده است.

به گفته رییس اف‌بی‌آی، این همکاری‌ها در قالب چهار گروه کاری شامل مبارزه با جرایم سایبری، جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان، مقابله با مواد مخدر، و تعقیب افراد تحت تعقیب سازماندهی شده است.

پتیل گفت: "هر ماه، آنان افسران عملیاتی وزارت امنیت عمومی خود را به اینجا می‌فرستند و ماه بعد، ما به آنجا می‌رویم. آنان هر روز با ما در تماس و گفتگو هستند؛ چیزی که پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده بود. "

پتیل گفت ماموران وزارت امنیت عمومی چین هر ماه به امریکا سفر می‌کنند و ماه بعد ماموران اف‌بی‌آی به چین می‌روند و دو طرف به صورت روزانه با یکدیگر در ارتباط هستند؛ وضعیتی که به گفته او پیش از این سابقه نداشته است.

یکی از نمونه‌های این همکاری، عملیات مشترکی با نام "سند دالر " در ماه می بود که با مشارکت اف‌بی‌آی، وزارت امنیت عمومی چین، و پولیس دوبی انجام شد. بنا بر اعلام اف‌بی‌آی، این عملیات به بازداشت ۳۰۰ نفر، توقیف حدود ۳۰۰ میلیون دالر، و آزادی هزاران قربانی قاچاق انسان در یک مرکز کلاهبرداری سایبری در دوبی منجر شد.

این رویکرد با انتقاد برخی مقام‌های پیشین استخباراتی امریکا روبه‌رو شده است. جف کراکر، از مدیران سابق اف‌بی‌آی، گفت که چین و روسیه همچنان دشمنان امریکا هستند، و هرگونه دسترسی آنها به تأسیسات یا اطلاعات امریکایی می‌تواند خطر نفوذ اطلاعاتی را افزایش دهد.

آقای پتیل این نگرانی‌ها را رد نکرده است، اما گفته اف‌بی‌آی برای تمامی بازدیدکنندگان خارجی، به‌ ویژه از کشورهای رقیب، تدابیر سختگیرانه ضدجاسوسی و نظارتی در نظر می‌گیرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، نیز ماه پیش همکاری چین در زمینه مقابله با مواد اولیه فنتانیل را "در حال پیشرفت" توصیف کرد و گفت هرچند پیشرفت‌هایی حاصل شده است اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله وجود دارد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از زمانیکه سمت ریاست جمهوری را در جنوری ۲۰۲۵ عهده دار شد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در صدر اولویت کاری خود قرار داد.

ترمپ به تاریخ ۲۰ جنوری، نخستین روز دورۀ دوم ریاست جمهوری‌اش، یک فرمان اجرایی را امضا کرد که باند‌های کارتل و فراملی مواد مخدر، مثل تران دی آراگوا از ونزویلا، را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی شناسایی کرد.