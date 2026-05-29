آمادگی ایالات متحده برای جام جهانی فوتبال

ایالات متحده که به‌همراه کانادا و مکسیکو میزبان مشترک مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ است، روز یکشنبه (۳۱ می) نخستین بازی تمرینی خود را در برابر سنیگال برگزار می‌کند.

این بازی در شهر شارلت ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود. تیم میزبان دومین دیدار تمرینی خود را به تاریخ ششم جون دربرابر آلمان در شهر شیکاگوی ایالت ایلینوی انجام خواهد داد.

بازی‌های جام جهانی از ۱۱ جون آغاز می‌شود.

ایالات متحده در هفتۀ جاری، فهرست ۲۶ نفرۀ تیم خود را برای این رقابت‌ها به رهبری کاپیتان کریستین پولیسیچ اعلام کرد.

مایوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی ایالات متحده، روز سه‌شنبه (۲۶ می) در یک نشست خبری گفت که به تمامی بازیکنانی که در فهرست نهایی قرار گرفته‌اند، اعتماد کامل دارد.

ایالات متحده نخستین بازی مرحلۀ گروهی خود را روز ۱۲ جون در برابر پاراگوای در شهر لاس ‌انجلس ایالت کالیفورنیا برگزار می‌کند. دومین بازی گروهی این تیم روز ۱۹ جون در برابر آسترالیا در سیاتل و سومین دیدار آن روز ۲۵ جون در برابر ترکیه در لاس انجلس انجام خواهد شد.

از سویی هم، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر پستی در شبکه ایکس نگاشته است که ایالات متحده،‌کانادا و مکسیکو تدابیر هماهنگ شدۀ صحی را برای کسانیکه از کشورهای افریقایی با بیشترین خطر ابتلا به ویروس ایبولا در جریان جام جهانی فوتبال وارد این سه کشور می‌شوند، روی دست گرفته است.



در بیانیه‌ای که از سوی این سه کشور نشر شده، آمده است که این تدابیر به هدف حفاظت از شهروندان هرسه کشور و میلیون‌ها بازدید کننده، هوادار و ورزشکار در جریان جام جهانی در نظر گرفته شده است.



در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ فیفا، ۴۸ تیم حضور خواهند داشت. از مجموع ۱۰۴ مسابقه، ۷۸ بازی در ۱۱ ورزشگاه مختلف در ایالات متحده برگزار می‌شود. همچنین ۱۳ مسابقه در کانادا و ۱۳ بازی دیگر در مکسیکو انجام خواهد شد.

این نخستین بار از سال ۱۹۹۴ است که مسابقات جام جهانی فوتبال در ایالات متحده برگزار می‌شود.