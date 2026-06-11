آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶؛ مکسیکو: آمادۀ مراسم افتتاحیه استیم

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکسیکو برگزار می‌شود، امروز پنج‌ شنبه (۱۱ جون) در شهر مکسیکوسیتی آغاز می‌شود.

امروز دو مسابقه برگزار می‌شود که هر دو، میان چهار تیم گروه A است. نخستین دیدار میان مکسیکو و افریقای جنوبی برگزار خواهد شد.

هاویر آگیره، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال مکسیکو که اکنون سرمربی این تیم است، گفت که با وجود انتظارات بالای هواداران و فشار بازی در میدان داخل کشور، تیم مکسیکو برای رویارویی با افریقای جنوبی آماده است.

تیم ملی مکسیکو تاکنون در هفت بازی افتتاحیۀ جام‌های جهانی شرکت کرده، اما هنوز موفق نشده است هیچ‌یک از این دیدارهای افتتاحیه را با پیروزی به پایان برساند.

دومین مسابقه امروز در ستدیوم گوادالاهارا در ایالت هالیسکو در مکسیکو میان تیم‌های کوریای جنوبی و جمهوری چک برگزار می‌شود.

شهر گوادالاهارا نیز برای میزبانی مسابقات جام جهانی آماده شده است. سه دیدار دیگر این رقابت‌ها نیز در همین ستدیوم برگزار خواهد شد که رقابت میان تیم‌های اسپانیا و یوروگوای در تاریخ ۲۶ جون شامل آن است.

ایالات متحده، میزبان مشترک دیگر این جام، فردا در دومین روز مسابقات در شهر لاس انجلس ایالت کالیفورنیا به مصاف پاراگوای خواهد رفت.

دومین بازی فردا نیز در شهر تورنتوی کانادا میان تیم میزبان و بوسنیا هرزگوینیا برگزار می‌شود.







