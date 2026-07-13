جان باختن و زخمی شدن دها تن در یک آتش سوزی در تایلند

مقام های تایلند روز دوشنبه اعلام کردند که تحقیقات اولیه نشان می ‌دهد که مشکل شارتی برق، علت احتمالی آتش ‌سوزی مرگبار در یک میخانه در بنکاک بوده که منجر به جان باختن ۲۷ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر شد.

به گفته اداره جلوگیری و کاهش آفات بنگاک، تحقیق کنندگان معتقدند که آتش‌سوزی ناشی از شارتی برق در سیستم هواکش نصب شده در سقف میخانه بوده است.

این آتش ‌سوزی که به حدود ۱۶۴ متر مربع ای محل را خسارت رساند حدود ساعت دوازده شب یکشنبه در میخانه‌ای در نزدیکی جاده لات فرائو در منطقه چاتوچاک بنکاک رخ داد.

مقام ها گفتند که علاوه بر جان باخته گان، ۶۳ نفر دیگر در این حادثه زخمی شده که از آن جمله ۲۲ نفر در وضعیت بحرانی قرار دارند.

آنوتین چارنویراکول، صدراعظم و وزیر داخله تایلند، اوایل روز دوشنبه برای نظارت بر تلاش‌های امداد و نجات از محل حادثه بازدید کردند.

وی گفت که بیشتر قربانیان بر اثر استنشاق دود جان خود را از دست داده‌اند.

عمله اطفاییه حدود نیم ساعت پس از شروع آتش سوزی، آن را خاموش کردند، اما مقام ها گفتند که آتش قبل از رسیدن نیروهای نجات، به سرعت در سراسر محل پخش شده بود.

با این حال به گفته مقام ها تاکنون تنها تعداد کمی از قربانیان شناسایی شده‌اند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که امدادگران همچنین تعداد زیادی تیلفون همراه را از محل حادثه کشف کردند که بسیاری از آنها همچنان تماس‌هایی از اقوام و دوستانشان برای دریافت اطلاعات در مورد عزیزانشان دریافت می ‌کردند.

بازماندگان قربانیان به رسانه‌های محلی گفتند قبل از اینکه برق ناگهان قطع شود، متوجه دودی شدند که از یک جعبه انتقال برق در نزدیکی صحنه بلند می ‌شد.

پس از آن انفجاری رخ داد که دود غلیظی را در محل پخش کرد و باعث وحشت افرادی شد که سعی می گردند فرار کنند.

طبق گزارش‌ها، بسیاری از مردم به سمت عقب ساختمان، جایی که سرویس‌های صحی قرار داشت ، فرار کردند، اما شاهدان عینی گفتند که هیچ در خروجی مشخصی در آن جا وجود نداشت.

رسانه‌های تایلندی گزارش دادند که این محل به عنوان یک رستوران با اجرای موسیقی زنده مجوز داشته و دو در خروجی اضطراری داشته است.

مقام ها همچنین در حال بررسی این موضوع استند که آیا هنگام وقوع آتش سوزی، در های خروجی قابل دسترسی بوده است یا خیر.