کارکنان اطفاییه روز پنجشنبه (۲ جولای) در حال مهار چندین آتش‌سوزی جنگل در جنوب فرانسه بودند که بر اثر بادهای شدید و خشکسالی ناشی از موج گرمای اخیر اروپا گسترش یافته‌اند.

به گفته وزیر داخله فرانسه، دراین آتش‌سوزی‌ها تاکنون بیش از یک‌هزار و ۲۱۰ هکتار اراضی پوشیده با جنگل به شمول ۹۰۰ هکتار در نزدیکی مرز اسپانیا سوخته است.

مقام‌های محلی میگویند تاکنون تلفات جانی گزارش نشده، اما بیش از دو هزار نفر از کمپهای گردشگری در نزدیکی شهر فرژو تخلیه شده‌اند. اداره هواشناسی فرانسه در مورد موج جدید گرمای شدید در هفته آینده نیز هشدار داده است.

از سوی هم، موج شدید گرمای هوا بخش های مرکزی و شرقی ایالات متحده را در برگرفته است. این موج روز چهارشنبه آغاز شد و پیش بینی میشود که تا روز شنبه که مصادف با ۴جولای و دوصدو پنجاهمین سالگرد استقلال امریکا میشود، ادامه یابد.

پیش بینی میشود که درجه حرارت در بخشهای وسیعی از این مناطق که شهرهای واشنگتن دی سی و نیویارک را هم در بر میگیرد به ۳۷.۸ تا ۴۶.۱ درجه سانتی گراد برسد. شرایط جوی که خطر ابتلا به بیماری‌های ناشی از گرما را، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش می‌دهد و ممکن است شبکه‌های برق را که پیش‌از این نیز به دلیل افزایش مصرف ناشی از مراکز نگهداری دیتا یا اطلاعات و موترهای برقی تحت فشار هستند، با چالش بیشتری روبرو کند.

گرما همه را به پیمانهٔ کم و بیش متاثر می‌کند، اما کودکان خردسال و سالمندان به گونهٔ ویژه در معرض خطر ناشی از گرمای شدید قرار دارند. همچنین کسانی که در زیر آفتاب و در محیط گرم کارهای سنگین و فعالیت شدید فزیکی انجام می‌دهند،‌ بیشتر از گرما متاثر می‌شوند.

به همین ترتیب، افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی، قلبی و بیماری شکر نیز بیشتر از دیگران از موج گرمای شدید متاثر می‌شوند.







