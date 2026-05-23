مقامات امنیتی ایالات متحدۀ امریکا اعلام کردند که در حال بررسی حادثه گلولهباری در نزدیکی قصر سفید اند که در اواخر روز شنبه (۲۳ ماه می) رخ داد.
کاش پاتل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده میگوید که پس از شنیده شدن صدای گلوله باری در نزدیکی قصر سفید، کارمندان (افبیآی)، در محل حاضر شده اند و از سرویس خدمات مخفی حمایت میکنند.
رییس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا گفته است که "در صورت امکان، معلومات را به اطلاع عموم خواهیم رساند."
خبرنگار صدای امریکا در محل حادثه، از حضور گسترده نیروهای پولیس خبر داده است.
پولیس شهر واشنگتن دیسی در شبکۀ اجتماعی ایکس با نشر پیامی نگاشته است که سرویس مخفی ایالات متحده در حال بررسی حادثهای در تقاطع جادۀ هفدهم و جادۀ پنسیلوانیا، شمال غربی است.
پولیس واشنگتن دیسی از مردم خواسته است "از منطقه دوری" کنند.
به گزارش سیبیاس و به گفته خبرنگاران، اندکی پس از ساعت ۶ عصر به وقت شرق امریکا، حدود ۲۰ صدای شلیک شنیده شد.
انتونی گوگلیلمی، سخنگوی سرویس مخفی امریکا، در بیانیهای اعلام کرد این نهاد از "گزارشهای مربوط به گلولهباری در نزدیکی جادۀ هفدهم و جادۀ پنسیلوانیا شمالغربی" مطلع است و "در حال بررسی و تایید معلومات با نیروهای حاضر در محل" است.
این خبر در حال انکشاف است ...
