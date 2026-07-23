ادامه روند کمک رسانی به سیلاب زدگان نورستان

عملیات جستوجو و نجات قربانیان سیلابهای ویرانگر روز دوشنبه در ولایت نورستان در حالی ادامه دارد که نگرانیها از افزایش شمار قربانیان بیشتر میشود.
سازمان ملل متحد و سازمانهای بشردوستانه در حال ارایه خدمات صحی اضطراری، مواد غذایی و سرپناه هستند، و یونیسف نیز در پارون، که بیشترین آسیب را دیده است، یک کلنیک ساحوی ایجاد میکند. نهادهای کمک رسان هشدار دادهاند که آسیبدیدگی زیرساختها، دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی و احتمال بارندگیهای بیشتر، روند کمک رسانی را با چالشهای بیشتری روبهرو کرده است.
به گفته ملل متحد، سیلاب ها دسترسی به آب آشامیدنی را برای حدود یک هزار خانواده متاثر کرده است.
عبد السلام یکتن از باشندگان پارون مرکز نورستان به صدای امریگا گفت:"ما از متضررین سیلاب استیم. ما به آب پاک ضرورت داریم، ما در گذشته اینجا از چشمه ها، آب پاک بدست می آوردیم که توسط سیلاب از بین رفته و ما همچنان به کمک های مالی ونقدی برای پیشبرد زندگی روزمره خود نیاز داریم."
در همین حال اولگا چروکو سخنگوی دفترهماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد ( اوچا) به صدای امریکا گفت که سازمان ملل متحد و شرکای بشردوستانه آن ارزیابیهای لازم را انجام داده و ۹۲ خانواده را واجد شرایط دریافت کمک شناسایی کردهاند وی افزود: " قرار است برای این خانوادهها اقلام سرپناه، خیمه، بستههای زمستانی، کمپل و لوازم حفظ الصحه توزیع شود. همچنین، مواد غذایی از قبل به آنان توزیع شده و کمکهای غذایی بیشتری نیز در راه است".
خانم چروکو افزود ، دوا و خدمات طبی در اختیار آسیبدیدگان قرار میگیرد و تیمهای سیار صحی نیز در حالت آمادهباش هستند تا در صورت نیاز به مناطق آسیبدیده اعزام شوند.
در همین حال،سازمان جهانی صحت میگوید که در هماهنگی با مقامهای محلی صحی و شرکای بشردوستانه، از طریق اعزام تیمهای سیار صحی، ارسال تجهیزات طبی، کمکهای غذایی و ارایه خدمات صحت روانی، از عملیات پاسخ اضطراری حمایت میکند. این سازمان گفته است که برای حفظ تداوم خدمات اساسی صحی و هماهنگی تلاشهای کمک رسانی بهمنظور پاسخگویی به نیازهای فوری جوامع آسیبدیده، به همکاری خود ادامه میدهد.
سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) نیز هشدار داده است که خانوادههای آسیبدیده از سیلابها بهصورت فوری به سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی نیاز دارند.
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