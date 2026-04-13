جان باختگان سیلاب در افغانستان به ۱۸۹ نفر رسید

شمار کشته شدگان سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان که از ششم حمل به اینسو ادامه دارد به ۱۸۹ نفر رسیده و کم از کم ۲۵۳ نفر دیگر در اثر جاری شدن سیلاب، فروریختن منازل و لغزش زمین زخمی شده اند.

محمد یوسف حماد، سخنگوی ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز دوشنبه ۱۳ اپریل در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، ضمن ارایۀ این آمار گفت که در بیش از دو هفتۀ گذشته افزون بر ۱۳۰۰ منزل مسکونی به گونۀ کامل ویران شده است و ۵۸۴۶ خانۀ دیگر به گونۀ قسمی آسیب دیده است.

همچنین سیلاب‌های اخیر منجر به تخریب بیش از ۳۷۰ کیلومتر جاده در حدود ۲۰ ولایت شده است که این وضعیت ارتباط با شمار زیاد روستاهای سیلاب‌زده را قطع کرده است.

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان همچنین گفته است که در سیلاب‌های اخیر نزدیک به ۲۱۴۰۰ جریب زمین زراعتی و باغ از بین رفته و نیز ۳۵۲ چاه آب و شبکۀ آب آشامیدنی تخریب یا خساره مند شده است.

سازمان جهانی صحت گفته است که جاری شدن سیلاب که منجر به تخریب چاه‌ها و آلوده کردن منابع آب آشامیدنی می‌شود، خطر بروز بیماری‌های عفونی را که از طریق نوشیدن آب آلوده به بدن سرایت می‌کند، افزایش می‌دهد.

در همین حال، دفتر برنامۀ اسکان بشری ملل متحد (یو ان – هبیتات) در افغانستان گفته است که از جنوری ۲۰۲۶ تا کنون نزدیک به ۱۴۰۰۰ نفر در افغانستان در اثر جاری شدن سیلاب‌ها متاثر شده اند.

این ادارۀ سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۳ اپریل گزارش داد که سیلاب‌های اخیر در افغانستان نیازمندی جدی به زیربناهای مقاوم در برابر سیلاب را برجسته می‌کند.

افغانستان همه ساله در فصل بهار شاهد بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها می‌باشد، اما در سال‌های اخیر به دلیل آنچه تغییرات اقلیمی خوانده شده است، این سیلاب‌ها بیشتر از پیش ویرانگر بوده و منجر به تلفات و خسارات گسترده شده است.



