ده فرد ثروتمند جهان در سال ۲۰۲۶

مجلهٔ اقتصادی فوربس، فهرست ده فرد ثروتمند جهان را در اگست ۲۰۲۶ نشر کرده است که ثروت مجموعی آنان به حدود ۲.۶ تریلیون دالر می‌رسد.

۱. ایلن ماسک

ایلن ماسک، مالک شرکت‌های سپیس‌ایکس و تسلا، با ثروت تخمینی ۶۹۰ میلیارد دالر همچنان ثروتمندترین فرد جهان است. ماسک در ماه جولای ۳۶۳ میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داد که بزرگ‌ترین کاهش ماهانه دارایی یک فرد در این فهرست به شمار می‌رود. کاهش ارزش اسهام سپیس‌اکس و تسلا از عوامل اصلی این زیان عنوان شده است.

او ۳۸ درصد اسهام سپیس‌اکس و نزدیک به ۱۱ درصد اسهام شرکت تسلا را در اختیار دارد. ماسک در ماه جون، پس از عرضه عمومی اسهام سپیس‌اکس، برای مدت کوتاهی به نخستین فرد تریلیونر جهان تبدیل شده بود.

۲. لری پیج

لری پیج، یکی از بنیان‌گذاران شرکت گوگل، با ثروت ۲۹۲ میلیارد دالر در جایگاه دوم فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفته است. دارایی او در ماه جولای حدود یک میلیارد دالر افزایش یافته است. لری پیج در سال ۱۹۹۸ شرکت گوگل را همراه با سرگی برین تاسیس کرد و اکنون عضو هیأت‌مدیره شرکت گوگل، الفابت و یکی از سهام‌داران عمده آن است.

فوربس گزارش داده است که او روی یک شرکت تازه هوش مصنوعی به نام دایناتومیکس کار می‌کند که فعالیت آن بر تولید محصولات متمرکز است.

۳. جف بیزوس

جف بیزوس، بنیان‌گذار شرکت امازون، با ثروت تخمینی ۲۷۸ میلیارد دالر سومین فرد ثروتمند جهان است. دارایی بیزوس در ماه جولای ۲۹ میلیارد دالر افزایش یافت؛ زیرا ارزش اسهام امازون در این ماه ۱۴ درصد رشد کرد. این افزایش سبب شد که او از سرگی برین پیشی بگیرد و برای نخستین بار از ماه مارچ به جایگاه سوم بازگردد.

بیزوس شرکت امازون را در سال ۱۹۹۴ تاسیس کرد و اکنون رییس اجرایی هیأت‌مدیره آن است. او همچنین شرکت فضایی بلو اوریجین را بنیان گذاشته و میلیاردها دالر در آن سرمایه‌گذاری کرده است.

۴. سرگی برین

سرگی برین، یکی دیگر از بنیان‌گذاران گوگل، با ثروت ۲۶۹ میلیارد دالر در رده چهارم قرار دارد. دارایی او در ماه گذشته یک میلیارد دالر افزایش یافت؛ اما رشد بیشتر ثروت جف بیزوس سبب شد که برین از جایگاه سوم به چهارم سقوط کند.

برین در سال‌های اخیر دوباره در بخش راهبرد هوش مصنوعی شرکت الفابت فعال شده و در توسعه چت‌بات هوش مصنوعی جمنای گوگل نیز نقش داشته است.

۵. مایکل دل

مایکل دل، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت دل تکنالوژی، با ثروت تخمینی ۲۲۹ میلیارد دالر پنجمین فرد ثروتمند جهان است.

دارایی او در ماه جولای حدود شش میلیارد دالر کاهش یافته است. مایکل دل فعالیت تجارتی خود را در ۱۹ سالگی با فروش کمپیوتر از لیلیهٔ پوهنتون تکزاس آغاز کرد.

او اکنون رییس و مدیرعامل شرکت دل تکنالوژی است؛ شرکتی که در سال ۲۰۱۶ پس از ادغام ۶۰ میلیارد دالری دل و شرکت ذخیره‌سازی اطلاعات ای‌ام‌سی شکل گرفت.

۶. مارک زاکربرگ

مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت میتا، با ثروت ۱۹۱ میلیارد دالر در جایگاه ششم قرار گرفته است.

ثروت او در ماه جولای دو میلیارد دالر کاهش یافته است. زاکربرگ در سال ۲۰۰۴، زمانی که دانشجوی پوهنتون هاروارد بود، فیسبوک را تاسیس کرد. این شرکت که اکنون میتا نام دارد، مالک شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و انستاگرام و پیام‌رسان واتس‌اپ است. زاکربرگ حدود ۱۳ درصد اسهام میتا را در اختیار دارد.

۷. جنسن هوانگ

جنسن هوانگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت انویدیا، با ثروت تخمینی ۱۷۴ میلیارد دالر هفتمین فرد ثروتمند جهان است. دارایی او در ماه جولای یک میلیارد دالر افزایش یافته است. هوانگ در سال ۱۹۹۳ شرکت انویدیا را تاسیس کرد و از آن زمان تاکنون به‌عنوان رییس و مدیرعامل این شرکت فعالیت دارد.

پردازنده‌های گرافیکی انویدیا نخست در صنعت بازی‌های کمپیوتر و سپس در زمینه هوش مصنوعی به جایگاه برجسته‌ای دست یافتند. هوانگ حدود سه درصد اسهام این شرکت را در اختیار دارد.

۸. لری الیسون

لری الیسون، بنیان‌گذار شرکت اوراکل، با ثروت ۱۶۸ میلیارد دالر در رده هشتم قرار گرفته است. دارایی او در ماه جولای ۲۴ میلیارد دالر کاهش یافت؛ زیرا ارزش اسهام شرکت اوراکل ۱۱ درصد پایین آمد. این کاهش سبب شد که الیسون از جایگاه هفتم به هشتم سقوط کند. الیسون در سال ۱۹۷۷ شرکت نرم‌افزاری اوراکل را تاسیس کرد و اکنون رییس هیأت‌مدیره و مدیر ارشد تکنالوژی این شرکت است. او همچنین در معاملات بزرگ رسانه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های املاک سهم دارد.

۹. برنارد ارنو

برنارد ارنو، رییس و مدیرعامل شرکت کالاهای لوکس ال‌وی‌ام‌اچ، با ثروت تخمینی ۱۴۶ میلیارد دالر نهمین فرد ثروتمند جهان است. دارایی او در ماه جولای دو میلیارد دالر کاهش یافته است. شرکت ال‌وی‌ام‌اچ مالک حدود ۷۵ برند مود، لوازم آرایشی و کالاهای لوکس، از جمله لویس ویتان، کریستیان دیور، سفورا و تیفانی است.

هر پنج فرزند ارنو در بخش‌های مختلف شرکت تجارتی خانوادگی آنان فعالیت دارند. ارنو در بیشتر نیمه نخست سال ۲۰۲۳ و بار دیگر از فبروری تا اواخر می ۲۰۲۴ ثروتمندترین فرد جهان بود.

۱۰. وارن بفت

وارن بفت، سرمایه‌گذار مشهور امریکایی، با ثروت ۱۴۵ میلیارد دالر در جایگاه دهم فهرست قرار دارد. دارایی او در ماه جولای سه میلیارد دالر کاهش یافته است. بفت که به "پیشگوی اوماها" شهرت دارد، یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان شناخته می‌شود.

او در پایان ماه دسمبر از سمت مدیرعاملی شرکت برکشایر هتاوی بازنشسته شد، اما همچنان رییس هیأت‌مدیره این شرکت است. برکشایر هتاوی مالک ده‌ها شرکت، از جمله شرکت بیمه گایکو، شرکت بطری دوراسل و رستوران‌های زنجیره‌ای دایری کوین است.

بفت تعهد کرده است که ۹۹ درصد دارایی خود را به امور خیریه اختصاص دهد و تاکنون حدود ۶۸ میلیارد دالر به بنیادهای خیریه کمک کرده است.

ثروتمندترین زن جهان

بر اساس گزارش مجلهٔ اقتصادی فوربس، آلیس والتون، دختر سام والتون، بنیان‌گذار شرکت والمارت، با ثروت تخمینی ۱۱۹ میلیارد دالر، ثروتمندترین زن جهان است. خانم والتون تا اول اگست ۲۰۲۶ در جایگاه شانزدهم فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار داشت؛ جایگاهی که در مقایسه با ماه گذشته تغییری نکرده است.

بخش عمده ثروت آلیس والتون از اسهام شرکت والمارت تامین می‌شود که پس از مرگ پدرش به او به میراث رسیده است. برادران او، راب و جیم والتون، نیز در فهرست میلیاردرهای مجلهٔ اقتصادی فوربس حضور دارند. کریستی والتون، همسر جان والتون که در سال ۲۰۰۵ درگذشت، و پسرشان لوکاس والتون نیز در این فهرست قرار دارند.