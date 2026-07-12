تاد بلانش: معاون پیشین ولسی جرگۀ افغانستان رهبری یک شبکۀ جنایی را بر عهده داشت

تاد بلانش، لوی سارنوال موقت ایالات متحده می گوید که معاون اول پیشین ولسی جرگۀ افغانستان در زمان جمهوریت "درحالیکه خود را یک رهبر سیاسی افغانستان معرفی میکرد، ظاهرا رهبری یک شبکۀ جنایی را بر عهده داشت."
بلانش گفته است که این شبکۀ جنایی " در زمینۀ خرید و فروش مواد مخدر خطرناک و اعتیاد آور و سلاحهای سنگین فعالیت میکرد."
وزارت عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرده است که عبدالرحیم ظاهر قدیر، معاون اول پیشین ولسی جرگۀ افغانستان، روز جمعه (۱۰ جولای) در محکمۀ شهر منهتن نیویارک حاضر شد و تا زمان برگزاری محاکمه، در بازداشت خواهد ماند.
این وزارت با نشر اعلامیهای گفته است که ظاهر قدیر، پس از استرداد از کینیا به ایالات متحده انتقال شده و اکنون با اتهامهای سنگین قاچاق مواد مخدر و انتقال جنگافزارهای نظامی رو به رو است.
ترنس سی. کول، مدیر ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده با توجه به استرداد ظاهر قدیر به محکمۀ ایالات متحده گفته است: ""اشتباه نکنید. ما از تمام توان حکومت ایالات متحده برای به عدالت سپردن چنین افرادی استفاده خواهیم کرد. مهم نیست کجا استید، مهم نیست چقدر قدرتمند استید - شما از دسترس ما دور نیستید."
مدیر ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده گفته است: "اکنون که عبدالظاهر قدیر در ایالات متحده با عدالت روبروست، جهان مصوونتر شده است. به قدیر به عنوان جنرال سابق نیروی سرحدی افغانستان، وظیفه حفاظت از مرزهای کشورش سپرده شده بود - در عوض، او از موقعیت خود برای تسهیل قاچاق مواد مخدر و سلاح که به خشونت و بیثباتی دامن میزد، سوءاستفاده کرد."
وزارت عدلیه امریکا مدعی است که ظاهر قدیر در توطیهای برای انتقال صدها کیلوگرام هیرویین و متآمفتامین به ایالات متحده دست داشته و همچنان قصد داشته تا مجموعۀ از سلاحهای نظامی به شمول راکتانداز، ماشیندارهای سنگین و تفنگهای تهاجمی را فراهم کند.
به گفتۀ مقامهای امریکایی، بخشی از این دوسیه به یک محمولۀ آزمایشی دو کیلوگرامی مواد مخدر مربوط میشود که در افریقای جنوبی به فردی تحویل داده شد که در واقع با ادارۀ مبارزه با مواد مخدر امریکا (دیاییای) همکاری میکرد.
جی کلیتون، سارنوال ایالات متحده در ناحیۀ جنوبی نیویارک، در این باره گفت: "عبدالظاهر قدیر، مقام بلندپایۀ پیشین حکومت افغانستان، در عین حال به عنوان یک قاچاقبر بزرگ بین المللی مواد مخدر و جنگافزارهای نظامی فعالیت میکرد."
جی کلیتون افزود که متهم "در تلاش بود تا مقادیر عظیمی از مواد مخدر و جنگافزار، به شمول ماشیندارهای سنگین و راکتاندازها را قاچاق کند."
مقامهای امریکایی گفته اند که در صورت محکومیت، ظاهر قدیر با مجازاتی از حداقل ۱۰ سال تا حبس ابد روبهرو خواهد شد.
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