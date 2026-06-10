فرماندۀ پیشین طالبان به ۴۲ سال زندان محکوم شد

وزارت عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرده است که حاجی نجیبالله یک فرماندۀ پیشین طالبان که پنجاه سال عمر دارد به اتهام گروگانگیری و حمایت مادی از اقدامات تروریستی که منجر به مرگ افراد شده است به ۴۲ سال زندان و پنج سال نظارت پس از آزادی محکوم شده است.
این وزارت گفته است که نجیبالله بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ فرماندۀ جنگجویان طالبان در ولایت میدان وردک بود که به گفتۀ جان آیزنبرگ، معاون لوی سارنوالی امریکا، در حملۀ تحت رهبری وی در ۲۶ جون ۲۰۰۸ در وردک، سه سرباز امریکایی و یک مترجم آنان کشته شده است.
تاد بلانش، سرپرست لوی سارنوالی امریکا گفت که آنعده افرادی که به امریکاییها آسیب میرسانند و در اقدامات تروریستی دست دارند، تحت تعقیب قرار گرفته و به دست عدالت سپرده خواهند شد، مهم نیست چقدر زمان بگیرد.
اعلامیۀ این وزارت حاکیست که حکم علیه نجیب الله روز سه شنبه نهم ماه جون از سوی کاترین پولک فیلا قاضی فدرال صادر شده است.
براساس این اعلامیه، نجیبالله که به نامهای مستعار نجیبالله نعیم، ابو طیب، عتیقالله و نثاراحمد محمد نیز شناخته میشود، در گروگانگیری یک روزنامهنگار امریکایی و دو شهروند افغان در افغانستان و پاکستان در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شرکت داشته است.
وزارت عدلیه گفته است که نجیب الله در ۲۵ اپریل ۲۰۲۵، به گروگانگیری و ارایه حمایت مادی از اقدامات تروریستی منجر به مرگ اعتراف کرد.
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