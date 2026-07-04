ملانیا ترمپ: آزادی "چیزی فراتر از یک اصل قانون اساسی" است

ملانیا ترمپ بانوی اول امریکا، در پیامی دوصدو پنجاهمین سالگرد تأسیس ایالات متحده را تبریک گفت و بر اهمیت آزادی فردی و حق تعیین سرنوشت تأکید کرد.

ملانیا ترمپ، بانوی اول مریکا، روز ۱۳ سرطان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که آزادی "چیزی فراتر از یک اصل قانون اساسی" است.

او آزادی فردی را بنیانی دانست که به انسان امکان می‌دهد "خلق کند، کسب‌وکار بسازد، هنجارهای رایج را به چالش بکشد، و بدون هراس ایده‌های خود را دنبال کند."

او همچنین حق تعیین سرنوشت را "الهام‌بخش تفکر متفاوت" توصیف کرد و افزود: "این همان اراده آزادی است که بنیان‌گذاران امریکا در سال ۱۷۷۶ برای آن جنگیدند و همان حقوق طبیعی است که ایالات متحده امروز از آن محافظت می‌کند."

خانم ترمپ در پایان پیام خود، دوصدو پنجاهمین سالگرد تأسیس امریکا را تبریک گفت.

ایالات متحده روز شنبه ۴ جولای دوصدو پنجاهمین سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد. دوصدو پنجاه سال پیش در چنین روزی (۴ جولای ۱۷۷۶)، ۱۳ مستعمره در امریکا با امضای اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا در شهر فلادلفیا، استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا اعلام کردند. این رویداد نقطه عطف تاریخ امریکا به شمار می‌رود.



