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هفت اقتصاد صنعتی جهان خواستار مدیریت مهاجرت ازمسیرهای قانونی و منظم شدند

هفت اقتصاد صنعتی جهان خواستار مدیریت مهاجرت ازمسیرهای قانونی و منظم شدند
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هفت اقتصاد صنعتی جهان خواستار مدیریت مهاجرت ازمسیرهای قانونی و منظم شدند

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رهبران گروه هفت، کشورهای عضو با انتشار اعلامیه‌ای مشترک بر افزایش همکاری‌ها برای مقابله با قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و فعالیت شبکه‌های جرمی سازمان‌یافته تأکید کردند. عبدالله احمدی کارشناس امور بشری به این باور است که کشورهای اتحادیه اروپا باید به تعهدات حقوق بشری پناهجویان پایند باشند.

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