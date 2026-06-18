هفت اقتصاد صنعتی جهان خواستار مدیریت مهاجرت ازمسیرهای قانونی و منظم شدند
رهبران گروه هفت، کشورهای عضو با انتشار اعلامیهای مشترک بر افزایش همکاریها برای مقابله با قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و فعالیت شبکههای جرمی سازمانیافته تأکید کردند. عبدالله احمدی کارشناس امور بشری به این باور است که کشورهای اتحادیه اروپا باید به تعهدات حقوق بشری پناهجویان پایند باشند.
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