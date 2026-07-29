اختصاصی: ۳۱ افغان به افغانستان اخراج شدند؛ یک نفر سابقه جرمی نداشت - وزارت داخلۀ آلمان

وزارت داخله آلمان در پاسخ اختصاصی به پرسش‌های بخش افغانستان صدای امریکا گفت که امروز (۲۹ جولای) یک پرواز اخراج به افغانستان انجام شده و ۳۱ شهروند افغان به این کشور بازگردانده شده‌اند. به گفته این وزارتخانه، ۳۰ نفر از اخراج‌شدگان دارای سابقه جرمی ویک نفر بدون محکومیت جرمی نیز در میان آنان قرار داشته است.

وزارت داخله آلمان با اشاره به توافق پارلمان آنکشور مبنی بر اخراج اتباع خارجی گفت : " افراد به افغانستان و سوریه اخراج خواهند شد؛ این روند با مجرمان و افرادی که تهدیدی برای امنیت محسوب می‌شوند، آغاز می‌شود."

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که بر اساس قانون اقامت آلمان، اتباع خارجی در صورتی که ملزم به ترک کشور باشند، مهلت قانونی خروج نداشته باشند یا این مهلت به پایان رسیده باشد و نیز مانع قانونی برای اخراج آنان وجود نداشته باشد، باید اخراج شوند. تصمیم درباره هر دوسیه به‌صورت جداگانه و از سوی ایالت‌های مسئول اجرای قانون اقامت اتخاذ می‌شود.

وزارت داخله آلمان افزود که دولت فدرال تاکنون از ایالت‌ها در بازگرداندن مردان بزرگسال به افغانستان حمایت کرده و همچنین در چارچوب صلاحیت خود، با ورود غیرقانونی و اقامت غیرمجاز مقابله می‌کند. به گفته این وزارتخانه، افرادی که به‌صورت غیرقانونی در آلمان شناسایی شوند، ممکن است به کشور مبدأ خود بازگردانده شوند و این اقدام، اجرای قانون جاری آلمان است.