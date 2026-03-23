رسانه‌های آلمانی گزارش داده اند که حکومت طالبان در افغانستان بدون آنکه به گونۀ رسمی و دپلوماتیک به حکومت آلمان خبر بدهد، یک دپلومات را به صفت شارژدافیر افغانستان در سفارت این کشور در برلین گماشته است.

بر بنیاد گزارش‌های شبکۀ خبری ای‌آر‌دی و دویچه وله، وزارت خارجۀ آلمان گفته است که دپلومات گماشته شده از سوی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و گزینش این شخص از طریق پروسه‌های دپلوماتیک انجام نشده است.

در گزارش‌ رسانه‌های آلمانی از این دپلومات حکومت طالبان به نام "نبراس الحق عزیز" یاد شده است که از چند ماه به اینسو امور سفارت افغانستان را در برلین به پیش می‌برد.

پیش از این، عبدالباقی پوپل، شارژدافیر سفارت افغانستان در آلمان بود. در وبسایت سفارت افغانستان در آلمان نیز پوپل به عنوان شارژدافیر این سفارت معرفی شده است.

حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است، اما رسانه‌های محلی در افغانستان در جولای سال گذشته خبر دادند که وزارت خارجۀ حکومت طالبان دو نفر -نبراس الحق عزیز و مصطفی هاشمی – را به صفت دپلومات در ماموریت دپلوماتیک افغانستان در آلمان اعزام کرده است.

گفته می‌شود که عزیز پیش از آن در دفتر طالبان در قطر کار می‌کرد و هاشمی نیز کارمند وزارت خارجۀ افغانستان بود.

رسانه‌های آلمانی گزارش داده اند که عزیز برای تسهیل امور برگشت پناهجویان افغان فاقد مدرک از آلمان به افغانستان، توظیف شده بود و آلمان از این ماموریت وی با خبر بود.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، امور قنسولی و دپلوماتیک سفارت خانه‌های افغانستان در شماری از کشورها، به شمول پاکستان، روسیه، ایران و چین از سوی دپلوماتانی به پیش برده می‌شود که طالبان آنان را معرفی کرده اند. با اینحال، جامعۀ جهانی تا کنون حکومت طالبان را به صفت حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است.