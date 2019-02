پرچم پاکستان به جای کاغذ تشناب؛ اشتباه گوگل؟

شاید اکثر شما برای شناسایی بهترین‌ها به جستجوگر گوگل مراجعه کرده باشید، اما در یک مورد شاید نتیجۀ را که از گوگل می‌گیرید، برایتان غیرمنتظره باشد.

اگر در جستجوگر گوگل و در بخش تصاویر عبارت انگلیسی "best toilet paper in the world" که معنی آن "بهترین کاغذ تشناب جهان" است را تایپ کنید، با انبوهی از تصاویر پرچم پاکستان روبرو خواهید شد.

گمان می‌رود که نتیجۀ جستجوگر گوگل، کار کسانی باشد که در اعتراض به حملۀ انتحاری ۱۴ فبروری در کشمیر هند که منجر به کشته شدن ۴۰ پولیس هند شد، دست به کار شده اند.

مسولیت این حمله را که مرگبارترین حملۀ تندروان بر قوای هندی خوانده شده است، گروه تندرو جیش محمد، مستقر در پاکستان به دوش گرفته است.

به دنبال این رویداد، صدراعظم هند هشدار داد که پاکستان را منزوی خواهد ساخت.

پرچم سبز و سفید پاکستان با بهترین کاغذ تشناب جهان نیز اندکی پس از حملۀ مرگبار کشمیر گره خورد.

شرکت گوگل تا کنون نگفته است که این وضعیت چگونه پیش آمده است و چرا پرچم پاکستان جایگاه بهترین کاغذ تشناب را در ماشین جستجوی این شرکت گرفته است.

جستجوگر گوگل در بخش تصاویر و جستجوی عمومی نیز، برای عین عبارت "بهترین کاغذ تشناب جهان" خبرهای مرتبط به حملۀ انتحاری کشمیر را به کاربران می‌دهد.

شماری از این تصاویر نیز عکس های برداشته شده از پست‌هایی انتقاد آمیز کاربران شبکه های اجتماعی است که پرچم پاکستان را با کاغذ تشناب برابر دانسته اند.

با اینحال، این بار نخست نیست که جستجوگر گوگل نتایج عجیب و غریب به جستجوگران می‌دهد.

رهبران جهان به شمول دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا و نرندرا مودی، صدر اعظم هند نیز زمانی نتیجۀ جستجوگر گوگل برای برخی اظهارات موهن و تحقیر آمیز شده بودند.