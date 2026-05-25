بیش از ۱.۵ میلیون زایر برای ادای حج وارد عربستان سعودی شدند

بیش از ۱.۵ میلیون زایر از سراسر جهان با آغاز رسمی مراسم حج وارد عربستان سعودی شدهاند؛ مراسمی که مکه و اماکن مقدس اطراف آن را به مرکز یکی از بزرگترین گردهماییهای مذهبی جهان تبدیل کرده است.
مقامهای سعودی گفتهاند که امسال تدابیر گسترده امنیتی، صحی و لوژستیکی برای مدیریت زایرانی که از بیش از ۱۸۰ کشور به عربستان سفر کردهاند، روی دست گرفته شده است. حج امسال از ۲۵ تا ۲۹ می برگزار میشود.
حج امسال در حال برگزار میشود که شرق میانه همچنان با تنشهای سیاسی و امنیتی روبهرو است. درگیریهای اخیر پس از حملات ایالات متحده و اسراییل بر ایران، نگرانیهایی را درباره امنیت منطقه و مسیرهای هوایی ایجاد کرده بود، هرچند پس از اعلام آتش بس موقت در ماه اپریل، وضعیت تا اندازهای آرام شده است.
همزمان، گرمای شدید و بیسابقه در شبهجزیره عربستان نیز نگرانیهای صحی را افزایش داده است. مقامهای سعودی گفتهاند که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از گرما، مراکز صحی، سیستمهای آب رسانی و خدمات اضطراری در اطراف اماکن مقدس،تقویت شدهاند.
نظارتهای صحی به دلیل شیوع بیماری ایبولا در بخشهایی از افریقا افزایش یافته و مقامها تاکید کردهاند که تمام زایران باید مقررات صحی تعیینشده را رعایت کنند.
در همین حال، هزاران فلسطینی ساکن غزه امسال نتوانستهاند در مراسم حج شرکت کنند. گزارشها حاکی است که ادامه جنگ و محدودیتهای مرزی مانع سفر بسیاری از فلسطینیان به عربستان سعودی شده است.
در کنار مراسم حج امسال، یک رویداد نادر نجومی نیز توجه بسیاری را جلب کرده است. این پدیده معمولاً سالانه دو بار رخ میدهد، زیرا شهر مکه در نزدیکی ۲۱.۴ درجه عرض البلد به طرف شمال موقعیت دارد. در این زمان، خورشید میان خط استوا و مدارسرطان حرکت میکند و دریک ردیف ويژه قرار میگیرد که سایهها را در مکه از میان میبرد.
اما همزمانی این پدیده با روز عرفه، یکی از مهمترین روزهای مراسم حج، آخرین بار در سال ۱۹۹۳ میلادی مشاهده شده بود.
