مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده ، قرار است روز سه شنبه ۳۱ مارچ با ماریا کورینا مچادو، رهبر مخالفان ونزویلا، در واشنگتن دیسی دیدار کند.
در حالی که حکومت ترمپ سرگرم اجرای برنامۀ سه مرحلهای ثبات ونزویلا برای سرمایهگذاری امریکایی است، این دومین دیدار رو در رو بین روبیو و خانم مچادو است.
این دیدار که توسط وزارت امور خارجه تایید شده، یک روز پس از بازگشایی رسمی سفارت ایالات متحده در کاراکاس انجام میشود؛ سفارتی که حکومت امریکا آن را "فصل جدید" در روابط دپلوماتیک با ونزویلا نامیده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد: "از سرگیری فعالیتها در سفارت ایالات متحده در کاراکاس، نقطه عطف کلیدی در اجرای برنامه سهمرحلهای رییسجمهور برای ونزویلا است."
مچادو، برندۀ جایزه صلح نوبل، در انتخابات مقدماتی مخالفان ونزویلا با اختلاف زیاد پیروز شد، اما توسط رژیم پیشین آن کشور از شرکت در انتخابات منع شد. او گفته است که از استراتیژی ایالات متحده حمایت میکند و معتقد است که گذار دموکراتیک قبلاً آغاز شده است.
او که برنامۀ جسورانۀ انرژی را پیگیری میکند، هفتۀ گذشته در هیوستون به خبرگزاری رویترز گفت که ونزویلا در نهایت میتواند روزانه پنج میلیون بیرل نفت تولید کند، اما افزود که جذب ۱۵۰ میلیارد دالر سرمایهگذاری مورد نیاز، مستلزم حاکمیت قانون، نهادهای مستقل و امنیت قراردادها است.
دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده، به تاریخ ۱۵جنوری با مچادو در قصر سفید دیدار کرد. در این دیدار، مچادو مدال جایزۀ صلح نوبل خود را به عنوان هدیهای از قدردانی برای اقدامات ایالات متحده علیه نیکولاس مادورو، رهبر سوسیالیست که حدود ۱۳ سال بر ونزویلا حکومت کرد، به ترمپ تقدیم کرد.
مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، در حال حاضر در نیویارک به اتهام قاچاق مواد مخدر و تروریزم مواد مخدر محاکمه میشوند. آنان به تاریخ سوم جنوری توسط نیروهای امریکایی در یک عملیات نظامی در کاراکاس دستگیر شدند. مادورو که از سال ۲۰۲۰ تحت کیفرخواست امریکا بود، به فروپاشی اقتصادی ونزویلا و تقلب در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ برای ماندن در قدرت، متهم شده بود.
