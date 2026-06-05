پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدهٔ امریکا، روز جمعه وارد فرانسه شد تا در مراسم هشتاد و دومین سالگرد عملیات پیادهسازی متفقین در نورماندی در جریان جنگ جهانی دوم شرکت کند.
این مراسم روز شنبه در شهر لانگرون-سور-مر، میان سواحل تاریخی جونو و سورد، برگزار خواهد شد.
هگسیت در جریان این سفر با مقامهای فرانسوی درباره همکاریهای دفاعی و مسایل امنیتی بینالمللی نیز گفتگو خواهد کرد.
این مراسم در شرایطی برگزار میشود که بحث کاهش حضور نظامی امریکا در اروپا و آمادگی کشورهای اروپایی برای تقویت توان دفاعی خود در آستانه نشست آینده ناتو مورد توجه قرار گرفته است.
مقامات برگزارکننده با تاکید بر اهمیت همکاری میان متحدان، یادآور شدند که عملیات نورماندی در سال ۱۹۴۴ نمادی از همبستگی کشورهای متفق در برابر تهدیدهای جهانی بود.
برگزارکنندگان مراسم با اشاره به اهمیت تاریخی عملیات نورماندی، یادآور شدند که این رویداد نماد همکاری و همبستگی کشورهای متفق در مقابله با تهدیدهای جهانی بود و همچنان اهمیت اتحاد میان شرکای غربی را یادآوری میکند.
در مراسم امسال، علاوه بر وزیر جنگ امریکا، شمار زیادی از مقامهای ارشد کشورهای متحد، رهبران اروپایی و خانوادههای سربازان و بازماندگان جنگ جهانی دوم نیز حضور خواهند داشت.
حاضران با افراشتن پرچمها و نثار اکلیلهای گل، یاد و خاطره هزاران سربازی را که در جریان این عملیات سرنوشتساز برای آزادی اروپا جان خود را از دست دادند، گرامی خواهند داشت.
گروه