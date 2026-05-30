پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا، روز شنبه (۳۰ ماه می)، در سنگاپور اعلام کرد ایالات متحده، بریتانیا و آسترالیا در چارچوب پیمان دفاعی سهجانبه آکوس، برای ساخت کشتیهای تحتالبحری بیسرنشین همکاری میکنند.
این برنامه تحت عنوان "ستون دوم" اکوس، روی توسعه تکنالوژی دفاعی پیشرفته به شمول محاسبات کوانتومی، تکنالوژی زیر آب، مافوق صوت، هوش مصنوعی و تکنالوژی سایبری متمرکز است.
هگسیت گفت که این پروژه شاخص، مجموعهای از محمولههای چندماموریتی و بسیار سازگار با "یو یو وی" یا (وسیله نقلیه زیرآبی بدون سرنشین) را ارایه میدهد که برای حمایت از عملیات زیرآبی و حفظ مزیت جمعی سه شکور در حوزه آبی طراحی شدهاند.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، نیز در حاشیه نشست شانگریلا در سنگاپور گفت این برنامه میتواند پیشرفتهترین تکنالوژیهای میدان نبرد را سریعتر در اختیار نیروهای سه کشور قرار دهد.
هیلی افزود که لندن، واشنگتن و کانبیرا در حال توسعه مجموعهای از حسکنندهها و سیستمهای تسلیحاتی پیشرفته برای کشتیهای زیرآبی اند.
پیمان آکوس در سال ۲۰۲۱ میان ایالات متحده، بریتانیا و آسترالیا شکل گرفت و بخشی از تلاش این سه کشور برای مقابله با افزایش قدرت نظامی چین در منطقه هند و اقیانوسی آرام تلقی میشود.
چین این پیمان را خطرناک خوانده و هشدار داده است که آکوس میتواند به رقابت تسلیحاتی منطقهای دامن بزند.
گروه